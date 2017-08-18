Лига Европы: шикарный гол "Краснодара", сенсация от "Вардара" и триумфальное возвращение "Милана"

rus.DELFI.lv
пятница, 18 августа 2017 г. 14:09
Первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА запомнились непростой победой "Краснодара", ничьими киевского "Динамо" и "Шерифа", триумфальным возвращением "Милана" на европейскую арену, а также сенсационным поражением "Зенита" от "Утрехта".
© Sputnik / Scanpix

Очень эффектный матч выдали "Краснодар" и "Црвена Звезда". Команда Игоря Шалимова на своем поле победила со счетом 3:2, хотя могла выиграть крупнее. Форвард сборной России Федор Смолов, пропустивший начало сезона из-за травмы, вышел на замену во втором тайме. Точными ударами в составе хозяев отметились Иван Игнатьев, Виктор Классон и Сергей Петров. Последний забил шикарным ударом с лета с линии штрафной.

По-разному в четверг сыграли тяжеловесы. Перешедший из "Ювентуса" Леонардо Боннучи вывел "Милан" на поле в качестве капитана и помог дома разгромить "Шкендию со счетом 6:0. Сенсацию преподнес "Вардар", который на своем поле уверенно обыграл "Фенербахче" — 2:0.

Голевой пас Уэйна Руни поспособствовал победе "Эвертона" над "Хайдуком" с результатом 2:0. "Олимпик" сенсационно сыграл в Словении вничью с "Домжале" — 1:1. Финалист прошлого розыгрыша "Аякс" с минимальным счетом уступил на своем поле "Русенборгу".

Завершил программу четверга матч на Мадейре с участием "Маритиму" и киевского "Динамо". Нулевая ничья оставила украинскому клубу неплохие шансы на выход в групповой этап, хотя в ответной встрече не сыграет защитник Евгений Хачериди, который получил красную карточку. Еще в среду "Зенит" на выезде со счетом 0:1 уступил "Утрехту". Единственный гол на 77-й минуте забил голландский полузащитник Закария Лабиад.

Лига Европы. Раунд плей-офф. Первые матчи

"Милан" — "Шкендия" 6:0
"Аякс" — "Русенборг" 0:1
"Альтах" — "Маккаби" Тель-Авив 0:1
"Аполлон" Лимасол — "Митьюлланд" 3:2
БАТЭ — "Александрия" 1:1
"Брюгге" — АЕК Афины 0:0
"Динамо" Загреб — "Скендербеу" 1:1
"Домжале" — "Олимпик" 1:1
"Эвертон" — "Хайдук" 2:0
"Хабнарфьордюр" — "Брага" 1:2
"Краснодар" — "Црвена Звезда" 3:2
"Легия" — "Шериф" 1:1
"Лудогорец" — "Судува" 2:0
"Маритиму" — "Динамо" Киев 0:0
"Осиек" — "Аустрия" 1:2
"Панатинаикос" — "Атлетик" 2:3
ПАОК — "Эстерсунд" 3:1
"Партизан" — "Видеотон" 0:0
"Виктория" — АЕК Ларнака 3:1
"Вардар" — "Фенербахче" 2:0
"Вииторул" — "Зальцбург" 1:3
"Утрехт" — "Зенит" 1:0

Ответные матчи пройдут 24 августа. Двадцать два победителя выйдут в групповой этап, где присоединятся к 16 клубам, получившим прямые путевки в основную сетку, а также к десяти неудачникам раунда плей-офф Лиги чемпионов. Жеребьевка группового этапа Лиги Европы пройдет 25 августа в Монако.

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Лига Европы: шикарный гол "Краснодара", сенсация от "Вардара" и триумфальное возвращение "Милана"

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Первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА запомнились непростой победой "Краснодара", ничьими киевского "Динамо" и "Шерифа", триумфальным возвращением "Милана" на европейскую арену, а также сенсационным поражением "Зенита" от "Утрехта".

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