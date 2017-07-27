Лига чемпионов: "Астана" и "Динамо" победили с одинаковым счетом 3:1

В первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов по футболу казахстанская "Астана" со счетом 3:1 обыграла дома "Легию" из Польши. С таким же результатом киевское "Динамо" взяло верх над швейцарским "Янг Бойз".

В предыдущем круге чемпион Казахстана прошел чемпиона Латвии юрмальский "Спартак". После гостевой победы 1:0 в Юрмале, дома "Астана" довольствовалась ничьей (1:1), чего хватило для выхода в следующий раунд. Оба гола в ворота спартаковцев забил Твумаси.

Твумаси поразил и ворота "Легии", когда на 90-й минуте довел счет до 3:1 в пользу "Астаны". Фаворит этой пары уступил, но сохраняет реальные шансы на то, что именно польский клуб станет победителем двухматчевой дуэли.

В Киеве хозяева после первого тайма вели 2:0. На 90-й минуте "Янг Бойз" сократил отставание, а на третьей минуте компенсированного времени вице-чемпион Украины вернул разницу на "+2".

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Первые матчи

Астана Казахстан — Легия Польша 3:1 (2:0)

Голы: Кабананга 36, Маевский 45, Твумаси 90 — Садику 78.

Астана: Мокин, Логвиненко, Шомко, Шитов, Аничич, Кляйнхайслер (Граховац, 80), Маевский, Мужиков, Твумаси, Кабананга, Деспотович (Муртазаев, 20; Постников, 89).

Динамо Киев Украина — Янг Бойз Швейцария 3:1 (2:0)

Голы: Ярмоленко 15, Мбокани 34, Гармаш 90+3 — Фасснахт 90+1.

Динамо: Коваль, Вида, Хачериди, Кадар, Морозюк, Сидорчук (Корзун, 65), Шепелев, Гармаш (Буяльский, 90), Ярмоленко, Мбокани, Гонсалес (Цыганков, 81).

Ред Булл Австрия — Риека Хорватия 1:1 (1:0)

Голы: Гавранович 30 — Хван Хи Чхан 49.

Хапоэль Беер-Шева Израиль — Лудогорец Болгария 2:0 (1:0)

Голы: Нвакаэме 19, Охана 79.

Вииторул Румыния — АПОЭЛ Кипр 1:0 (0:0)

Гол: Ганя 75.

Марибор Словения — Хафнарфьордур Исландия 1:0 (0:0)

Гол: Таварес 54.

Селтик Шотландия — Русенборг Норвегия 0:0

Ницца Франция — Аякс Голландия 1:1 (1:0)

Голы: Балотелли 32 — ван де Беек 49.

Брюгге Бельгия — Истанбул Турция 3:3 (2:0)…

Голы: Бонавентуре 5, Денсвил 16, 79 — Моссоро 59, 74, Элия 64.

Ответные матчи пройдут через неделю.