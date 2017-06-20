Легендарный итальянский футболист в 49 лет дебютирует в профессиональном теннисе

Через неделю бывший защитник "Милана" и сборной Италии по футболу Паоло Мальдини дебютирует в профессиональном теннисе, сообщает The Sun.

Мальдини примет участие в основной сетке турнира Aspria Milano ATP Challenger в парном разряде, где собирается выступить в парном разряде со своим тренером Стефано Ландонио. Дуэт получил wild card. Турнир в Милане начнется 26 июня и как раз в этот день Мальдини отпразднует свой 49-й день рождения.

Паоло Мальдини защищал цвета "Милана" на протяжении всей карьеры (с 1984 по 2009 год). За это время он принял участие в 902 официальных матчах, что является рекордом клуба.

Вместе с "россонери" защитник стал семикратным чемпионом Италии и пятикратным победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Италии Мальдини по разу выигрывал бронзовые медали чемпионата Европы< (1988) и мира (1990), а также завоевал серебро мирового первенства-1994 и ЕВРО-2000.