Легендарная советская гимнастка выставила почти все свои медали на аукцион

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rus.DELFI.lv
воскресенье, 26 февраля 2017 г. 10:30
Великая советская гимнастка Ольга Корбут выставила на аукцион Platinum Night, который пройдет в Далласе (США) 25-26 февраля, пять из шести своих медалей, завоеванных на Олимпийских играх 1972 и 1976 года, сообщает "Беларусь Сегодня".
© Sputnik / Scanpix

61-летняя Корбут является четырехкратной олимпийской чемпионкой и двукратной обладательницей серебряных медалей Игр. Три золота и одно серебро спортсменка завоевала на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене, а четыре года спустя в канадском Монреале выиграла еще по одной золотой и серебряной награде.

Золотые медали ОИ-1972 в командных и вольных упражнениях оцениваются в 26 и 25 тысяч долларов соответственно, а серебро на брусьях — в 15 тысяч. Золото в командных упражнениях и серебро на бревне с Игр-1976 на данный момент стоят 25 и 15 тысяч долларов соответственно. Золото Игр-1972, завоеванное Корбут на бревне, на аукцион не выставлено.

Помимо наград, 61-летняя Корбут решила пустить с молотка гимнастический купальник, который она надевала во время выступления в Лондоне в 1973 году, и значок мастера спорта СССР, врученный ей в 1970 году. В списке предлагаемых лотов также значатся: две золотых и четыре серебряных медали ЧМ-1974, общая стоимость которых составляет 750 долларов, две статуэтки Зала славы гимнастики, тренировочный костюм с Олимпиады-1976, приз лучшей спортсменки 1972 года по версии британского телеканала ВВС, аккредитации с различных турниров, три удостоверения СССР, а также первый американский паспорт Корбут, полученный в 2000 году. В США она проживает с 1991 года.

Ольга Корбут известна в гимнастическом мире также, как первая спортсменка, исполнившая уникальный элемент, который впоследствии был назван "петлей Корбут". Впоследствии Международная федерация гимнастики запретила этот элемент из-за повышенного риска получения травмы.

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