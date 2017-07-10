Легенда "МЮ" Руни спустя 13 лет вернулся в "Эвертон"

Английский футбольный клуб "Эвертон" объявил о подписании форварда "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни. 31-летний нападающий сборной Англии подписал контракт на два года, финансовые условия сделки не сообщаются.

Руни играл в "Эвертоне" до 2004 года, когда перешел в "Манчестер Юнайтед". Вместе с манкунианцами нападающий выиграл 16 трофеев и стал легендой клуба. За последние 13 лет "МЮ" пять раз становился чемпионом премьер-лиги, по разу выиграли Лигу чемпионов и Лигу Европы (сезон-16/17), а также другие трофеи.

В прошлом сезоне при Жозе Моуринью Руни не имел твердого места в стартовом составе и играл нерегулярно. Манкунианцы выиграли Лигу Европы, но по итогам чемпионата заняли шестое место и не попали в Лигу чемпионов.

После ухода Руни новым капитаном "МЮ" будет пПолузащитник Майкл Кэррик, а вице-капитаном будет назначен полузащитник Андер Эррера. Кэррик выступает за "МЮ" с 2006 года. На его счету 17 голов в 314 матчах за клуб.