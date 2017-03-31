Леброн Джеймс исполнил феерический данк и обошел Шакила О'Нила

rus.DELFI.lv
пятница, 31 марта 2017 г. 16:45
В матче регулярного чемпионата НБА против "Чикаго Буллз" феерический данк удался форварду "Кливленд Кавальерс" Леброну Джеймсу, а по итогам встречи он обошел Шакила О'Нила в списке самых результативных игроков в истории лиги.
L. Jameso ekipa patyrė pralaimėjimą išvykoje.
© AP / Scanpix

Под конец игры с "Чикаго Буллз" Джеймс получил передачу от своей лицевой на чужой половине площадки и завершил стремительную контратаку, мощно вколотив мяч сверху одной рукой несмотря на сопротивление противника. Правда, встреча все равно закончилась поражением "Кливленда" — 93:99.

26 набранных очков в этом матче позволили Леброну Джеймсу довести общее количество своих результативных баллов за карьеру до отметки 28 599 (27,1 в среднем за игру). Таким образом, он обогнал Шакила О'Нила (28 596) и вышел на седьмое место по общей результативности в истории лиги. Узнав об этом, известный в прошлом центровой устроил показательный погром.

Теперь впереди 32-летнего Джеймса остаются только Дирк Новицки (30 181 очко), Уилт Чемберлен (31 419), Майкл Джордан (32 292), Коби Брайант (33 643), Карл Мэлоун (36 928) и Карим Абдул-Джаббар (38 387).

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Леброн Джеймс исполнил феерический данк и обошел Шакила О'Нила

L. Jameso ekipa patyrė pralaimėjimą išvykoje.
В матче регулярного чемпионата НБА против "Чикаго Буллз" феерический данк удался форварду "Кливленд Кавальерс" Леброну Джеймсу, а по итогам встречи он обошел Шакила О'Нила в списке самых результативных игроков в истории лиги.

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