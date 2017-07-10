Лебедев против Флэнагана защитил чемпионский пояс WBA

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rus.DELFI.lv
понедельник, 10 июля 2017 г. 11:55
Чемпион WBA по боксу в первом тяжелом весе россиянин Денис Лебедев защитил титул, победив австралийца Марка Флэнагана единогласным решением судей. Бой состоялся в Екатеринбурге.
© Vida Press

В Екатеринбурге Лебедев (30 побед (22 — КО), 2 поражения) провел добровольную защиту титула чемпиона мира по версии WBA, встретившись с малоизвестным 27-летним Флэнаганом (22 победы при 4 поражениях), для которого это был первый бой за пределами Австралии.

Поединок по большей части прошел в невысоком темпе. 37-летний Лебедев поставил себе задачей провести бой без лишнего риска. Он показывал превосходство почти в каждом раунде, но не стремился ни взвинтить темп, ни добить оппонента после удачных попаданий. Флэнаган хорошо двигался, контратаковал, но оставался достаточно предсказуемым.

В девятом раунде Лебедев отправил оппонента в нокдаун ударом по корпусу, но Флэнаган сумел дотянуть до конца боя. По итогам 12 раундов счет судейских записок составил: 119 — 108 (дважды), 120 — 107.

Лебедев впервые защитил титул чемпиона по версии WBA 4 ноября 2015 года в Казани, нокаутировав в восьмом раунде нигерийца Латифа Кайоде. В мае прошлого года Лебедев встречался с чемпионом по версии IBF Виктором Рамиресом из Аргентины. Россиянин победил техническим нокаутом во втором раунде и объединил титулы WBA и IBF.

В декабре прошлого года Лебедев раздельным решением судей потерпел поражение от своего соотечественника Мурата Гассиева и потерял пояс чемпиона IBF в первом тяжелом весе.

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