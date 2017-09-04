В начале матча Шарапова доминировала на корте. Россиянка повела со счетом 4:1, сделав брейк в четвертом гейме, но латвийской теннисистке удалось отыграться. Тем не менее, концовка осталась за Шараповой. В 12-м гейме пятикратная победительница турниров "Большого шлема" заработала двойной сетбол и с первой же попытки выиграла партию — 7:5.
Судьбу второго сета решил один единственный брейк. Выиграв чужую подачу в третьем гейме, вторая ракетка Латвии на удивление хладнокровно довела дело до победы — 6:4. В решающей партии превосходство Севастовой уже не вызывало сомнений. Латвийская теннисистка выиграла три первый гейма, и хотя Шарапова сократила отставание, лиепайчанка своего не упустила — 6:2.
Таким образом, Севастова второй год подряд вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата США. За выход в полуфинал она поспорит с американкой Слоан Стивенс. Та в четвертом круге одолела посеяную под 30-м номером немку Юлию Гергес — 6:3, 3:6, 6:1.
US Open. 1/8 финала
Севастова (Латвия, 16) — Шарапова (Россия) — 5:7 6:4 6:2
0 — эйсы — 4
2 — двойные ошибки — 5
54/88 (61%) — процент первой подачи — 48/89 (54%)
42/54 (78%) — очки на первой подаче — 32/48 (67%)
15/34 (44%) — очки на второй подаче — 20/41 (49%)
6/7 (86%) — очки у сетки — 11/30 (37%)
5/6 (83%) — брейки — 3/6 (50%)
21 — удары навылет — 42
14 — невынужденные ошибки — 51
94 — выигранные очки — 83
Время матча: 2 часа 16 минут.
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