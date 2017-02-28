Кучеров и Радулов — первые звезды игрового дня в НХЛ

rus.DELFI.lv
вторник, 28 февраля 2017 г. 12:10
По итогам очередного игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги определены три звезды, две из них получили российские хоккеисты Никита Кучеров и Александр Радулов.
© AFP

Титул первой звезды достался форварду "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никите Кучерову, который набрал 4 очка в победном матче для его команды с "Оттавой Сенаторз" (5:1). Кучеров оформил второй хет-трик в заокеанской карьере, забросив три шайбы подряд в большинстве, а также сделал одну голевую передачу. В 54 матчах сезона на счету Кучерова 58 (26+32) очков.

Впервые в НХЛовской карьере четырьмя очками за игру отметился и форвард "Монреаль Канадиенс" Александр Радулов. В поединке с "Нью-Джерси Дэвилз" он принял участие во всех голах, забросив шайбу и сделав три голевые передачи. "Монреаль" одержал победу в овертайме — 4:3. В 61 игре регулярного сезона-2016/17 Радулов набрал 46 (15+31) очков.

Нью-Джерси — Монреаль 3:4ОТ

Третьей звездой игрового дня признан нападающий "Миннесоты Уайлд" Микаэль Гранлунд, отметившийся победным голом в матче с "Лос-Анджелес Кингз" (5:4).

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