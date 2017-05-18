Кубок Стенли: судьи не засчитали в третьем периоде две шайбы "Нэшвилла"

rus.DELFI.lv
четверг, 18 мая 2017 г. 17:42
Прошедшей ночью за океаном прошел третий матч полуфинальной серии Кубка Стэнли-2017 между клубами "Нэшвилл Предаторз" и "Анахайм Дакс". "Хищники" уступали по ходу игры, сравняли счет в третьем периоде, забили еще два гола, которые судьи не засчитали, но в итоге добыли волевую победу — 2:1.
© AFP / Scanpix

Первый период на "Бриджстоун-Арене" в Нэшвилле прошел без заброшенных шайб. На 36-й минуте "Анахайм" вышел вперед после броска Кори Перри в большинстве, но уже в начале третьей 20-минутки Филип Форсберг восстановил равновесие на табло — 1:1.

Спустя три минуты хоккеисты "Нэшвилла" забросили целых две шайбы в течение девяти секунд, однако оба взятия ворот не были засчитаны. В первом эпизоде форвард Харри Золнерчик упал на голкипера калифорнийской команды Джона Гибсона до того, как Колтон Сиссонс поразил ворота. А затем защитник "Предаторз" Маттиас Экхольм сбил Гибсона с ног, после чего Райан Джохансен забил гол. Здесь еще и Экхольм получил малый штраф.

И все-таки "Предаторз" вырвал победу: ее на неполных три минуты до окончания основного времени игры принес точный бросок швейцарского защитника Романа Йози — 2:1. Ну а с финальной сиреной на льду началась потасовка.

Счет в серии теперь также стал 2-1 в пользу "Нэшвилла". Четвертый матч противостояния пройдет на льду "Предаторз" 19 мая.

Кубок Стэнли-2017. Полуфинал (3-й матч):

Нэшвилл Предаторз — Анахайм Дакс 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
0:1 — Перри (Ракелль, Ватанен) — 35:35 (5x4)
1:1 — Форсберг (Эллис) — 43:54 (5x5)
2:1 — Йози (Арвидссон, Экхольм) — 57:17 (5x4).

Счет в серии: 2-1.

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