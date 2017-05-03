В другом матче дня "Нэшвилл" дома взял верх над "Сент-Луисом" (2:1) и ведет в серии 3-1. "Блюзмены" находятся в шаге от вылета из плей-офф. Пятый матч примет Сент-Луис 5 мая.

В третьем матче второго раунда Кубка Стэнли "Нью-Йорк Рейнджерс" на своем льду обыграл "Оттаву" (4:1) и сократил отставание в серии до 1-2. Четвертый матч серии также пройдет в Нью-Йорке (4 мая).

Кубок Стэнли: "Рейнджерс" размочили счет, "Сент-Луис" в шаге от вылета В третьем матче второго раунда Кубка Стэнли "Нью-Йорк Рейнджерс" на своем льду обыграл "Оттаву" (4:1) и сократил отставание в серии до 1-2. Четвертый матч серии также пройдет в Нью-Йорке (4 мая).

Финал Кубка России завершился массовой дракой футболистов и зрителей Сегодня определился победитель Кубка России по футболу, который оспаривали московский "Локомотив" и "Урал" из Екатеринбурга. К сожалению, матч омрачила драка, развернувшаяся в самой концовке игры, когда уже победитель был ясен.

ВИДЕО: Блестящий гол хава "Ливерпуля" и девятая кряду победа "Тоттенхэма" Матчем между "Уотфордом" и "Ливерпулем" вчера закрылась программа 35 тура в английской футбольной премьер-лиге. Мерсисайдцы одержали минимальную победу благодаря красивейшему голу Эмре Джана и вышли на чистое третье место.

Шарапова вернулась в Топ-300 рейтинга WTA, а лидирует Серена Российская теннисистка Мария Шарапова, возвратившаяся в тур после 15-месячной допинговой дисквалификации, вернулась в рейтинг WTA и сейчас занимает 262-е место. За полуфинал турнира в Штутгарте, где она уступила француженке Кристине Младенович, экс-первая ракетка мира получила 185 очков.