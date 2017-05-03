Кубок Стэнли: "Рейнджерс" размочили счет, "Сент-Луис" в шаге от вылета

DELFI
среда, 3 мая 2017 г. 11:00
В третьем матче второго раунда Кубка Стэнли "Нью-Йорк Рейнджерс" на своем льду обыграл "Оттаву" (4:1) и сократил отставание в серии до 1-2. Четвертый матч серии также пройдет в Нью-Йорке (4 мая).
Pekka Rinne
© AP/Scanpix

В другом матче дня "Нэшвилл" дома взял верх над "Сент-Луисом" (2:1) и ведет в серии 3-1. "Блюзмены" находятся в шаге от вылета из плей-офф. Пятый матч примет Сент-Луис 5 мая.

Кубок Стэнли. Второй раунд

Рейнджерс — Оттава — 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 Зукарелло-Асен (Джирарди, Зибанежад, 5.31). 2:0 Грабнер (Зукарелло-Асен, 13.24). 3:0 Нэш (Степан, Веси, 32.21). 4:0 Линдберг (Миллер, Глэсс, 38.17). 4:1 Пажо (Райан, Сиси, 38.49).

Вратари: Лундквист 27/26 — Андерсон 30/26.

Счет в серии: 1-2

ВИДЕО МАТЧА

Нэшвилл — Сент-Луис — 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 Эллис (Уилсон, 45.09). 2:0 Нил, 53.03. 2:1 Эдмундсон (Стеен, Лехтеря, 56.11).

Вратари: Ринне 33/32 — Аллен 25/23.

Счет в серии: 3-1

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Кубок Стэнли: "Рейнджерс" размочили счет, "Сент-Луис" в шаге от вылета

Pekka Rinne
В третьем матче второго раунда Кубка Стэнли "Нью-Йорк Рейнджерс" на своем льду обыграл "Оттаву" (4:1) и сократил отставание в серии до 1-2. Четвертый матч серии также пройдет в Нью-Йорке (4 мая).

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