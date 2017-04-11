Кубок Гагарина: "Магнитка" сравнивает счет в серии со СКА

Счет открыл во второй встрече "Металлург", когда получил большинство на 8-й минуте (удалился Кетов). "Магнитка" быстро разыграла домашнюю заготовку, которую завершил Ян Коварж — 1:0.
СКА отыгрался спустя четыре минуты, ответив своей реализацией численного перевеса (у хозяев был удален Мозякин). Результативный бросок удался Вадиму Шипачеву — 1:1.
Вообще, в стартовой 20-минутке армейцы владели ощутимым перевесом, дважды попадали в каркас ворота, ощутимо перебросали хозяев (17-2), но на табло горели все те же единички.
После паузы "Магнитке" постепенно удалось выровнять игру, но при этом ее игроки продолжали хватать удаления. Дважды они оказывались в меньшинстве и одно из них принесло команде Ильи Воробьева успех. Хозяевам удалось убежать в контратаку "3 в 2", и первым на отскоке оказался Владислав Калетник — 2:1.
Заключительный отрезок встречи "Металлург" начал активно, обрушив на ворота Игоря Шестеркина целый град бросков. Неиспользованными остались отличные шансы увеличить преимущество у Томаша Филиппи и Александра Семина. Потом инициатива перешла к СКА. Подопечные Олега Знарка стали нагружать Кошечкина с удвоенной энергией, однако вратарь "Магнитки" ошибок не допустил.
Когда гости решились сменить вратаря на шестого полевого игрока их ожидал третий гол, забитый в пустые ворота Томми Сантала — 3:1.
Таким образом, счет в серии стал равный, серия переезжает в Санкт-Петербург.
Кубок Гагарина-2017. Финал (2-й матч):
Металлург (Магнитогорск) — СКА (Санкт-Петербург) 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
1:0 — Коварж (Ли) — 07:20 (5x4)
1:1 — Шипачев (Ковальчук, Гусев) — 11:40 (5x4)
2:1 — Калетник (Осала) — 37:17 (4x5)
3:1 — Сантала (Тимкин, Бирюков) — 58:49 (en)
Броски: 16 — 44
Вратари: Кошечкин — Шестеркин
Штраф: 12 — 6.
Счет в серии: 1-1.