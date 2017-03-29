Кубок Гагарина: бутылка на льду позволила СКА вытащить игру

Сегодня в Ярославле прошел третий матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина-2017 между местным "Локомотивом" и санкт-петербургским СКА.

В игре не обошлось без крупной драки и скандального эпизода с выброшенной на лед бутылкой, после чего армейцам удалось сравнять счет, а затем в овертайме вырвать победу.

После двух поражений в выездных матчах "Локомотиву" дома необходимо было побеждать и незадолго до окончания первого периода Павел Красковский вывел хозяев льда вперед — 1:0. Не прошло и минуты, как СКА понес еще одну потерю — травму получил голкипер Микко Коскинен. Пришлось Олегу Знарку выпускать на лед Игоря Шестеркина.

Со стартом второго игрового отрезка армейцы бросились отыгрываться: страж ворот "Локо" Александр Судницин потащил выход "1 в 0" Дадонова и парировал опаснейший бросок Ковальчука. Ярославцы ответили тем, что Кадейкин на скорости влетел в оставшегося у СКА единственного голкипера.

На льду сразу стало жарче и через несколько смен зрители увидели драку "3 на 3". Здесь тренерский штаб СКА поступил очень мудро: в потасовке были задействованы игроки четвертого звена гостей, тогда как у "Локомотива" на льду оказались лидеры. В итоге 5-минутные штрафы получили: у питерцев — Егор Рыков, Илья Каблуков и Александо Хохлачев, у ярославцев — Максим Тальбо, Якуб Накладал и Стаффан Кронвалль. Последнему еще и выписали малый штраф, однако реализовать численный перевес СКА не удалось.

Эмоции не утихали и дальше, на площадке царил открытый хоккей, но без заброшенных шайб. Ключевой эпизод случился в середине третьего периода, когда на льду оказалась выброшенная со скамейки "Локомотива" бутылка с водой. Судьи посовещались и удалили главного тренера ярославцев Алексея Кудашова до конца игры, выписав заодно команде и малый двухминутный штраф. Это позволило СКА получить еще одно большинство и на сей раз армейцы его реализовали (отличился Никита Гусев) — 1:1.

В итоге игра перешла в овертайм, и в самом его начале армеец Прохоркин воткнулся в Судницина, за что получил удаление. "Локомотив" этой возможностью не воспользовался, и почти сразу — победную для СКА шайбу забросил Александр Барабанов — 2:1. Стоит отметить, что этот нападающий питерской команды не мог забить до этого в течение 37 игр.

Таким образом, "Локомотив" потерпел в серии третье поражение и находится на гране поражения в серии (0-3).

Кубок Гагарина-2017. Полуфинал (3-й матч):

Локомотив (Ярославль) — СКА (Санкт-Петербург) 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

1:0 — Красковский — 17:10 (5x5)

1:1 — Гусев (Белов, Шипачев) — 51:59 (5x4)

1:2 — Барабанов — 65:58 (5x5).

Броски: 43 — 34

Вратари: Судницин — Коскинен (с 18:00 — Шестеркин)

Штраф: 43 — 29.

27 марта. Ярославль. "Арена-2000-Локомотив". 9 000 зрителей.

Счет в серии: 0-3.

