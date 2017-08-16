Кто лучший футболист года: Буффон, Месси или Роналду?

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил тройку претендентов на звание лучшего игрока континента по итогам сезона-2016/2017.

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон, лидер атак "Барселоны" Лионель Месси и форвард "Реала" Криштиану Роналду попали в шорт-лист претендентов на звание лучшего футболиста Европы в сезоне-2016/17 по версии УЕФА.

Окончательный список номинантов был определен по итогам голосования тренеров 80 клубов, игравших на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы в прошлом сезоне, и 55 журналистов, которые представляли все национальные ассоциации УЕФА. Тренеры не могли голосовать за футболистов из своего клуба.

Победитель будет назван 24 августа на торжественной церемонии в Монако в ходе жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2017/18.

Награда Лучшему футболисту Европы дополняет четыре новые ежегодные награды УЕФА по позициям. Их получат лучший вратарь, защитник, полузащитник и нападающий Лиги чемпионов в сезоне 2016/17. Эти призы также будут вручены в ходе жеребьевки 24 августа.

День спустя в рамках жеребьевки группового этапа Лиги Европы-2017/18 будет вручена награда Лучшему игроку Лиги Европы-2016/17. Все три кандидата — Златан Ибрагимович, Генрих Мхитарян и Поль Погба — представляют "Манчестер Юнайтед", завоевавший трофей в мае.

Приз лучшему игроку года в Европе вручается УЕФА с сезона-2010/2011. Месси и Роналду получали эту награду по два раза. В 2012 году приз достался испанцу Андресу Иньесте, а в 2013-м — французу Франку Рибери.