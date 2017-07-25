Крупнейший трансфер защитника в истории: "Ман Сити" купил Менди за 57 млн евро

rus.DELFI.lv
вторник, 25 июля 2017 г. 10:27
Переход защитника французского клуба "Монако" Бенжамена Менди в английский "Манчестер Сити" стал рекордным в истории футбола для этого амплуа. "Горожане" заплатили за трансфер 23-летнего француза 57,5 млн евро.
© Reuters / Scanpix

Сумма трансфера Менди оказалась выше, чем у Джона Стоунза (из "Эвертона" в "Ман Сити" за 55,6 млн евро) и Кайла Уокера (из "Тоттенхэма" в "Ман Сити" за 51 млн), сообщает Transfermarkt.com.

Контракт "Манчестер Сити" и левого защитника Бенжамена Менди подписан сроком на пять лет.

"23-летний игрок сборной Франции будет выступать под 22-м номером. Он присоединится к новым партнерам в США, где Пеп Гвардиола и его команда готовятся ко второй игре предсезонки с "Реалом", — говорится в сообщении на официальном сайте "горожан".

В сезоне-2016/17 Бенжамен сыграл 34 матча за монегасков во всех турнирах. На его счету 8 результативных передач. В прошлом сезоне "Монако" стал чемпионом Франции, а в Лиге чемпионов дошел до полуфинала.

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