Кросби звереет: капитан "Питтсбурга" раздробил сопернику палец

Ближе к концу первого периода при счете 0:0 Мето на входе в зону соперника получил удар клюшкой по руке от Кросби, после чего не смог продолжить встречу.

"У него раздроблен палец, он выбыл из строя на несколько недель", — заявил после матча главный тренер "Оттавы" Ги Буше.

Стоит отметить, что судьи матча никак не отреагировали на фол со стороны Кросби и не решились оставить втроем "Питтсбург", игравший к тому времени в меньшинстве.

Напомним, что в предыдущей игре "Пингвинс" с "Баффало Сэйбрз" Кросби тоже "отличился", ударив форварда "клинков" Райана О’Райлли клюшкой между ног. Причем судьи той встречи также не отреагировали на грубое нарушение правил со стороны лидера "Питтсбурга". В конце матча, правда, они сразу заметили нарушение, когда Кросби получил клюшкой по лицу и лишился двух зубов.

Добавим, что основное и дополнительное время матча между "Оттавой" и "Питтсбургом" завершилось вничью — 1:1, а в серии буллитов победу вырвал канадский клуб.

