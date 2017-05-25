Криштиану Роналду грозит штраф в восемь миллионов евро

По мнению налоговиков, Роналду недоплатил сумму в размере 8 миллионов евро. При этом в налоговой службе расходятся относительно классификации правонарушения. Одни инспекторы считают, что против игрока должно быть возбуждено административное дело, другие — уголовное.

При этом дело Роналду может не дойти до суда, если до 30 июня прокурор не предъявит официальный иск, сообщает "Спорт-Сегодня" со ссылкой на football-espana.net.

Расследование в отношении 32-летнего португальца началось в декабре 2015 года, но если до 30 июня прокурор не предъявит официальный иск, все обвинения с Роналду будут сняты, информирует El Mundo Deportivo со ссылкой на источник, знакомый с министром финансов Испании.

Ранее Football Leaks и El Mundo сообщали, что Роналду скрыл через офшоры заработанную на рекламе сумму в размере не менее 150 миллионов евро, выплатив при этом налогов лишь на 5,6 миллиона — менее 4%.