"Краснодар" и "Ростов" начали плей-офф Лиги Европы с побед, "Зенит" проиграл "Андерлехту"

DELFI
пятница, 17 февраля 2017 г. 09:13
В четверг, 16 февраля, прошли первые матчи 1/16 финала футбольной Лиги Европы УЕФА.
© Reuters/Scanpix

На этой стадии турнира выступают три российских клуба. С побед начали "Краснодар" и "Ростов", игравшие на своем поле, а вот "Зенит" потерпел неприятное поражение в Брюсселе.

"Краснодару" удалось справиться с турецким Фенербахче" благодаря голу, забитому в дебюте матча на 4-й минуте Классоном. "Ростов" добился дома крупной победы над пражской "Спартой" — 4:0. Правда, гости целый час играли вдесятером, но победа все равно получилась очень убедительной.

А вот "Зенит" не сумел переиграть в гостях "Андерлехт". Бельгийский клуб еще в первом тайме забил два мяча (оба на счету ганца Ачимпонга) после ошибок обороны российской команды и сумел удержать этот перевес до финального свистка.

Лига Европы-2016/17. 1/16 финала (первые матчи):

Краснодар Россия — Фенербахче Турция 1:0 (1:0)
Гол: Классон (4)

Краснодар: Крицюк, Калешин, Мартынович, Налдо, Рамирес, Газинский, Каборе, Подберезкин (Перейра, 70), Вандерсон (Лаборде, 65), Смолов, Классон.

Фенербахче: Демирел, Озбайраклы, Кьер, Нойштедтер, Калдырым, Топал, Соуза, Ленс, Потук, Соу (Туфан, 72), Эменике (Фернандао, 72).

Предупреждения: Подберезкин (42), Каборе (48), Калдырым (50), Нойштедтер (59), Калешин (63).

Ростов Россия — Спарта Прага Чехия 4:0 (3:0)
Голы: Мевля (15), Полоз (37), Нобоа (40), Азмун (68)

Ростов: Медведев, Калачев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов, Ерохин (Препелицэ, 83), Гацкан, Нобоа, Бухаров (Азмун, 67), Полоз (Девич, 75).

Спарта П: Коубек, Караваев, Мазух, Кадлец, Нхамойнесу, Альбьяч (Гыбш, 76), Ваха (Голек, 80), Сачек, Конате, Дочкал (Лафата, 87), Юлиш.

Предупреждения: Конате (20), Дочкал (35).
Удаление: Конате (32).

Андерлехт Бельгия — Зенит Россия 2:0 (2:0)
Голы: Ачимпонг (5, 31)

Андерлехт: Мартинес, Десхахт, Спайич, Обрадович, Нахар, Дендонкер, Тилеманс, Станчу (Ханни, 74), Бруно, Ачимпонг (Кипчу, 60), Телин (Теодорчик, 80).

Зенит: Лодыгин, Нету, Кришито, Иванович, Эрнани, Жулиано (Юсупов, 80), Шатов (Мак, 65), Гарсия, Жирков, Дзюба, Кокорин (Данни, 71).

Предупреждения: Тилеманс (17), Телин (19), Кришито (21).

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