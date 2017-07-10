Ковальчук подписал со СКА новый однолетний контракт

Российский хоккеист Илья Ковальчук подписал новый однолетний контракт с клубом КХЛ питерским СКА. О соглашении в армейском клубе подтвердили официально.

Ранее представитель Ковальчука вел переговоры с клубами НХЛ, но "Нью-Джерси", которому принадлежат права в лиге на российского нападающего, не смог ни с кем договориться. А вот через год игрок будет считаться в НХЛ неограниченно свободным агентом.

В прошлом сезоне 34-летний Ковальчук в 60 матчах КХЛ за СКА набрав 78 (32+46) очков, а в 18 играх плей-офф — 9 (6+3) очков. В апреле вместе с армейцами он второй раз стал обладателем Кубка Гагарина (ранее — в 2015 году). Всего за 4 года выступлений за питерский клуб Ковальчук набрал 297 (124+173) очков в 299 играх.

По словам Ильи Ковальчука, "одним из ключевых факторов стали грядущие Олимпийские игры. Так случилось, что в этом году на них попадут только игроки, представляющие европейские чемпионаты и КХЛ. Конечно, особенно важно было остаться в СКА, потому что за время своего выступления в КХЛ я играл только здесь, с огромной теплотой отношусь и к клубу, и к болельщикам".

"Естественно, в этом году перед командой будет стоять серьезная задача защитить титул чемпиона, это всегда непросто, поэтому ответственность в этом году выше… Это еще один новый вызов для меня, и я готов его принять", — цитирует хоккеиста официальный сайт СКА.

Как сообщалось, летом 2013 года Илья Ковальчук прервал выступление в НХЛ за "Нью-Джерси" (на тот момент у него оставалось 12 лет и $77 млн от 15-летнего контракта на $100 млн, подписанный в 2010-м) и вернулся в Россию, где подписал четырехлетний контракт со СКА (истек этим летом).

В составе сборной России Ковальчук дважды становился чемпионом мира (2008, 2009) и по два раза выигрывал серебро (2010, 2015) и бронзу мирового первенства (2005, 2007).