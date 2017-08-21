Карякин троллит Каспарова: "Ты лучше, чем Болт"

Армянский гроссмейстер Левон Аронян стал победителем турнира по быстрым шахматам и блицу в американском Сент-Луисе. Россиянин Сергей Карякин поделил второе место с американцем Хикару Накамурой. А вот Гарри Каспаров, вернувшийся в шахматы спустя 12 лет, стал только восьмым.

По итогам турнира Аронян набрал 24,5 очка. Карякин и Накамура — по 21. Остальные участники распределились следующим образом: Ян Непомнящий (Россия) — 20, Леньер Домингес (Куба), Фабиано Каруана (США) и Ле Куанг Лем (Вьетнам) — по 16,5, Каспаров — 16, Вишванатан Ананд (Индия) — 14, Давид Навара (Чехия) — 13.

Каспаров не планирует играть в официальных соревнованиях после Сент-Луиса. "Я всегда стараюсь быть оптимистом, но в 54 года шансы вернуть шахматную форму 15-летней давности столь же малы, как и вернуть ту шевелюру, которая была у меня в 20 лет. Я не возобновляю карьеру — я просто вернулся на пять дней", — сообщил он в Фейсбуке, добавив, что все деньги, заработанные им в Сент-Луисе, будут перечилены на развитие шахмат в Африке.

Тем временем Карякин у себя в Twitter потроллил Каспарова, занявшего восьмое место. "По крайней мере, ты завершил карьеру лучше, чем Усэйн Болт", — написал гроссмейстер.

Напомним, что в Сент-Луисе шахматисты сыграли один круг по быстрым шахматам (рапид), а затем два круга по блицу. Победителю в рапиде начислялось два очка, в случае ничьей — одно. В блице за победу начислялось одно очко, за ничью — 0,5.

Турнир в Сент-Луисе являлся четвертым этапом Гран-тура — коммерческой серии с участием сильнейших шахматистов мира. Призовой фонд соревнований составил 150 тысяч долларов.