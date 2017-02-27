Капитана французского клуба удалили за выбитое из рук судьи табло

rus.DELFI.lv
понедельник, 27 февраля 2017 г. 07:45
В матче чемпионата Франции по футболу против "Анже" капитан "Бастии" Янник Каюзак заработал удаление за выбитое из рук судьи табло.
© AFP

На 74-й минуте встречи при счете 2:0 в пользу "Анже" Каюзак был заменен. Недовольный ходом игры и самой заменой, капитан "Бастии" взял и умышленно выбил табло из рук резервного судьи, за что тут же получил красную карточку. Для Каюзака это удаление стало четвертым в нынешнем сезоне. Такой вот капитан у "Бастии".

Сама игра завершилась крупной победой "Анже" со счетом 3:0. "Бастия" с 23 очками после 26 матчей занимает в национальном чемпионате предпоследнее 19 место и наряду с "Лоьяном" является главным претендентом на вылет из сильнейшего французского дивизиона.

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