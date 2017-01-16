Как рефери неудачно попал под руку шведскому боксеру

rus.DELFI.lv
понедельник, 16 января 2017 г. 18:00
В объединительном бою во втором среднем весе (до 76,2 кг) между шведским боксером Баду Джеком и британцем Джеймсом Дигейлом, рефери поединка Артур Меканте оказался в нокдауне.
© Reuters

Бой между соперниками прошел в воскресенье в Нью-Йорке. По окончании одного из раундов Меканте попытался развести соперников по углам, но в этот момент Джек уже выбросил левый боковой, который пришелся точно в подбородок судьи. Арбитр начал падать, но шведскому боксеру удалось вовремя подхватить его, после чего принес свои извинения.

Сам поединок завершился ничейным результатом, поскольку оба боксера в этот вечер выглядели абсолютно равными соперниками и по разу успели побывать в нокдауне. В результате Джек сохранил свой титул в этом весе по версии WBC, а Дигейл остался чемпионом по версии IBF.

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