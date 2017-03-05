Как Ибра заехал локтем, сам получил по голове, не забил пенальти, а "МЮ" потерял очки

rus.DELFI.lv
воскресенье, 5 марта 2017 г. 14:05
В матче 27 тура английской футбольной премьер-лиги между клубами "Манчестер Юнайтед" и "Борнмут" (1:1) основные события были связаны с персоной Златана Ибрагимовича.
Zlatanas Ibrahimovičius
© AFP

Основной на сегодня нападающий "Манчестер Юнайтед" на 44-й минуте ударил защитника "Борнмута" Тайрона Мингса локтем по лицу. А незадолго до этого эпизода Мингс наступил бутсой на голову шведу, когда тот оказался на газоне.

Оба момента остались без внимания главного арбитра матча "Манчестер Юнайтед" — "Борнмут" Кевина Френда. Но не исключено, что футболистов за такие действия во время матча ожидает дисквалификация со стороны FA. Известный в прошлом английский арбитр Грэм Полл считает, что и Тайрон Мингс, и Златан Ибрагимович должны быть отстранены на три матча за подобные стычки.

"Когда все посмотрят повторы этих эпизодов, все станет ясно, и Ибрагимовича с Мингсом дисквалифицируют на три матча. Нет никаких сомнений, что оба момента были полностью преднамеренными, и будет удивительно, если мои коллеги не увидят то же самое при рассмотрении инцидентов", — написал Полл в своей колонке для Daily Mail.

Добавим, что матч завершился вничью — 1:1, а Ибрагимович еще и не забил 11-метровый на 72-й минуте. Видеообзор матча можно посмотреть ниже.

МЮ — Борнмут

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Как Ибра заехал локтем, сам получил по голове, не забил пенальти, а "МЮ" потерял очки

Zlatanas Ibrahimovičius
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