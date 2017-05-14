Как ЦСКА, "Спартак" и легенда "Локо" Лоськов установили рекорды

В 28-м туре "Спартак" уже в ранге чемпиона обыграл в Перми "Амкар" (1:0) и установил новый рекорд чемпионатов России по количеству побед с таким счетом — 11 за сезон (этот результат еще может быть улучшен). Предыдущее достижение принадлежало "Крыльям Советов" (10 побед по 1:0 в сезоне-1997 в 34-х матчах).

Сложивший с себя чемпионский полномочия ЦСКА разгромил дома тульский "Арсенал" (3:0) и установил рекорд премьер-лиги по стабильности набора очков. Московский клуб набрал 53 очка — она набирает более 50 очков на протяжении 15-ти сезонов подряд, начиная с 2002 года (66 очков). Худший показатель армейцев за это время — 2009 год (52 очка). ЦСКА за 15 лет шесть раз становился чемпионом России (2003, 2005, 2006, 2012/13, 2013/14, 2015/16).

Отстающий от ЦСКА на одно очко "Зенит" увез победу из Самары над "Крыльями Советов" (3:1). За первые 10 минут два мяча провел нападающий сборной России Артем Дзюба, который с 12 голами в сезоне поднялся на второе место в списке снайперов.

43-летний Дмитрий Лоськов сыграл свой прощальный матч в карьере. Полузащитник "Локомотива" вышел в стартовом составе против "Оренбурга" (4:0) и сыграв 13 минут, вписал свое имя в историю. Легенда железнодорожников установил рекорд российских чемпионатов, сыграв в 20-м сезоне: ранее он делил лидерство с Сергеем Семаком (19 сезонов).

Лоськов является рекордсменом "Локомотива" по количеству матчей (422) и голов (128). Легендарный футболист приехал в Москву из "Ростельмаша" в середине 90-х, играл в "Локомотиве" с 1997-го по 2007-й, потом три года провел в "Сатурне", а с 2010-го по 2013-й вновь выступал в "Локо".

Предыдущий матч за "Локомотив" Лоськов провел 26 сентября 2012 года, когда появился в старте в кубковом матче против "Торпедо" (Армавир). В конце сезона-12/13 он завершил карьеру и с лета прошлого года входит в тренерский штаб клуба. В феврале этого года было объявлено, что полузащитник возвращается: "Локомотив" подписал с 43-летним игроком контракт до конца сезона-16/17 и выдал 10-й номер (который он носил почти всю карьеру).

28-й тур

Крылья Советов — Зенит 1:3 (0:3)

Голы: Иванович 55 (автогол) — Дзюба 1, 8, Гарсия 35.

Зенит: Лунев, Смольников, Иванович, Кришито, Жирков (Нету, 77), Цаллагов, Гарсия, Молло (Кокорин, 63), Жулиано, Данни (Эрнани, 85), Дзюба.

Локомотив — Оренбург 4:0 (1:0)

Голы: Ари 37, 50, Михалик 72, Фернандеш 85.

Локомотив: Гильерме, Пейчинович, Кверквелия, Михалик, Игнатьев (Ротенберг, 81), Тарасов, Денисов, Майкон, Лоськов (Миранчук, 13), Фернандеш, Ари (Миранчук, 73).

ЦСКА — Арсенал Тула 3:0 (2:0)

Голы: Натхо 31 (пен), Чалов 41, 53.

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий, Васин, Игнашевич, Натхо, Фернандес, Щенников, Вернблум (Кучаев, 87), Головин (Тошич, 77), Чалов (Жамалетдинов, 67), Витиньо.

Урал — Краснодар 1:1 (1:0)

Голы: Классон 90 — Налдо 42 (автогол).

Амкар — Спартак 0:1 (0:0)

Гол: Самедов 50.

Спартак: Селихов, Кутепов, Боккетти, Джикия, Тигиев, Глушаков (Тимофеев, 72), Самедов, Леонтьев, Мельгарехо (Промес, 58), Ананидзе, Луис Адриано (Зе Луиш, 58).

После 28-го тура

1 Спартак 28 21 3 4 43-24 66

2 ЦСКА 28 16 8 4 41-15 56

3 Зенит 28 16 7 5 47-19 55

4 Краснодар 28 11 13 4 35-20 46

5 Терек 27 12 6 9 33-30 42

6 Ростов 27 11 9 7 30-13 42

7 Локомотив 28 9 12 7 37-24 39…

БОМБАРДИРЫ: Смолов (Краснодар) — 15, Дзюба (Зенит) — 12, Промес (Спартак) — 11…