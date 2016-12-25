Известный французский баскетболист погиб в автоаварии

rus.delfi.ee
воскресенье, 25 декабря 2016 г. 11:18
Экс-баскетболист сборной Франции Папе Бадиане погиб в автокатастрофе, которая произошла в департаменте Де-Севр, сообщает Еurohoops.net.
Su kamuoliu Pape Badiane
© AFP/Scanpix

Игрок скончался на 37-м году жизни и подробности его гибели пока не сообщаются. Правоохранительные органы Франции расследуют причины трагического инцидента.

Бадиане провел 23 матча за национальную команду, за свою карьеру выступал за три клуба — "Роанн", "Ле-Ман" и "Пуатье", трижды принимал участие в "Матче всех звезд" французской лиги (2007-2009), а в 2009-м выиграл Кубок Франции.

В 2013-м Папе перенес операцию на запястье, после которой не смог должным образом восстановиться и завершил карьеру.

rus.delfi.ee
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