Известные спортсмены разделись для очередной версии Body Issue

Это восьмой подобный выпуск издания. Подобная идея неизменно находит отклик у известных людей из мира спорта, преимущественно американских звезд. Основная идея авторов Body Issue — мотивировать людей вести здоровый образ жизни.
В этом году для ESPN позировали такие звезды спорта, как баскетболисты Айзея Томас ("Бостон Селтикс") и Ннека Огвумике (выступает в России за курское "Динамо"), американская фигуристка Эшли Вагнер, датская теннисистка Каролин Возняцки, бейсболист Хавьер Баэз, звезда американского футбола Зак Эрц и его жена Джулия (известная футболистка сборной США), хоккеисты "Сан-Хосе Шаркс" Джо Торнтон и обладатель "Норрис Трофи" Брент Бернс, а также почти вся женская сборная США по хоккею.
And last one for today #SJSharks #ESPNBodyIssue pic.twitter.com/9c4bO8jm6I— Ben Guerrero (@brguerrero) 25 июня 2017 г.