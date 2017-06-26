Известные спортсмены разделись для очередной версии Body Issue

Почти три десятка известных спортсменов разделись для откровенной традиционной фотосессии Body Issue, которую ежегодно устраивает популярнейшее американское издание ESPN.

Это восьмой подобный выпуск издания. Подобная идея неизменно находит отклик у известных людей из мира спорта, преимущественно американских звезд. Основная идея авторов Body Issue — мотивировать людей вести здоровый образ жизни.

В этом году для ESPN позировали такие звезды спорта, как баскетболисты Айзея Томас ("Бостон Селтикс") и Ннека Огвумике (выступает в России за курское "Динамо"), американская фигуристка Эшли Вагнер, датская теннисистка Каролин Возняцки, бейсболист Хавьер Баэз, звезда американского футбола Зак Эрц и его жена Джулия (известная футболистка сборной США), хоккеисты "Сан-Хосе Шаркс" Джо Торнтон и обладатель "Норрис Трофи" Брент Бернс, а также почти вся женская сборная США по хоккею.