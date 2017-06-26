Известные спортсмены разделись для очередной версии Body Issue

DELFI
понедельник, 26 июня 2017 г. 10:20
Почти три десятка известных спортсменов разделись для откровенной традиционной фотосессии Body Issue, которую ежегодно устраивает популярнейшее американское издание ESPN.
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Это восьмой подобный выпуск издания. Подобная идея неизменно находит отклик у известных людей из мира спорта, преимущественно американских звезд. Основная идея авторов Body Issue — мотивировать людей вести здоровый образ жизни.

В этом году для ESPN позировали такие звезды спорта, как баскетболисты Айзея Томас ("Бостон Селтикс") и Ннека Огвумике (выступает в России за курское "Динамо"), американская фигуристка Эшли Вагнер, датская теннисистка Каролин Возняцки, бейсболист Хавьер Баэз, звезда американского футбола Зак Эрц и его жена Джулия (известная футболистка сборной США), хоккеисты "Сан-Хосе Шаркс" Джо Торнтон и обладатель "Норрис Трофи" Брент Бернс, а также почти вся женская сборная США по хоккею.

DELFI
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Известные спортсмены разделись для очередной версии Body Issue

Известные спортсмены разделись для очередной версии Body Issue
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