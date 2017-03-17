Из финала Лиги Европы выбыли все российские клубы

Встреча российского ФК "Ростов" с британским "Манчестер Юнайтед" закончилась с результатом 1:0 в пользу британского клуба.

Нулевой счет сохранялся на протяжении всего первого тайма игры, несмотря на доминирование "Манчестера" на поле. Первый и последний гол матча на 70-й минуте забил Хуан Мата.

"Манчестер Юнайтед" перед началом матча букмекеры рассматривали как безоговорочного фаворита.

Команды играли ответный матч на домашнем стадионе МЮ "Олд Траффорд". Предыдущая встреча клубов, состоявшаяся 9 марта, закончилась ничьей со счетом 1:1.

Чуть раньше ФК "Краснодар" в рамках 1/8 финала Лиги Европы попытался обойти испанскую "Сельту" в городе Виго, но уступил со счетом 2:0.

Чтобы пройти в следующий тур, "Ростову" необходимо было выиграть либо сыграть вничью, забив по меньшей мере два мяча. Таким образом, из Лиги Европы выбыли оба дошедших до 1/8 финала российских клуба.