Итальянского велогонщика Скарпони на тренировке сбила машина

bbcrussian.com
суббота, 22 апреля 2017 г. 17:29
Известный итальянский велогонщик Микеле Скарпони, победитель велогонки "Джиро д'Италия" в 2011 году, стал жертвой дорожного происшествия в родном городе Филоттрано. Во время тренировки его сбил автофургон.
Michele'as Scarponi
© AP / Scanpix

37-летний спортсмен рано утром в субботу отправился в тренировочную поездку. Автомобиль задел его на перекрестке недалеко от дома. Столкновение оказалось смертельным для Скарпони.

В последнее время велогонщик выступал за казахстанскую команду "Астана". В заявлении команды говорится, что они потеряли "великого чемпиона".

В пятницу он завершил участие в соревнованиях "Альпийский тур", выиграв один из этапов и заняв четвертое место в общем зачете.

Скарпони начал профессиональную карьеру в 2002 году и добился лучших результатов в Италии. Сначала он выигрывал отдельные этапы "Джиро д'Италия", а в 2011 стал победителем всего турнира.

"Мы будем скучать по этому парню в пелотоне, всегда с улыбкой", - написал в "Твиттере" олимпийский чемпион в велогонках бельгиец Грег ван Авермает.
"Один из самых смелых и счастливых парней в пелотоне. Покойся с миром", - сказал британский велосипедист Алекс Доусетт.

У Микеле Скарпони остались жена и двое детей.

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Спорт в мире

Итальянского велогонщика Скарпони на тренировке сбила машина

Michele'as Scarponi
Известный итальянский велогонщик Микеле Скарпони, победитель велогонки "Джиро д'Италия" в 2011 году, стал жертвой дорожного происшествия в родном городе Филоттрано. Во время тренировки его сбил автофургон.

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