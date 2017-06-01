Итальянец Роберто Манчини возглавил питерский "Зенит"

По данным СМИ, заработная плата Манчини в "Зените" составит 5-6 миллионов евро в год.

28 мая "Зенит" уволил румынского специалиста Мирчу Луческу с поста главного тренера команды. Луческу отработал в "Зените" один сезон: питерский клуб занял в чемпионате России третье место и второй раз подряд и не сумел выйти в Лигу чемпионов.

Роберто Манчини в разное время тренировал итальянские "Лацио", "Фиорентину" и "Интер", английский "Манчестер Сити", турецкий "Галатасарай". Специалист оставался без работы с августа прошлого года, когда он покинул "Интер".

В качестве тренера Манчини три раза становился чемпионом Италии, четырежды — обладателем Кубка Италии, один раз побеждал в Суперкубке Италии, по разу выигрывал английский чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, а также Кубок Турции.