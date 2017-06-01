Итальянец Роберто Манчини возглавил питерский "Зенит"

SHOWTIME!
четверг, 1 июня 2017 г. 16:48
Санкт-петербургский "Зенит" официально объявил о назначении итальянца Роберто Манчини главным тренером. Контракт российского футбольного клуба с 52-летним специалистом рассчитан на три года с возможностью продления еще на два сезона.
Roberto Mancini
© AP/Scanpix

По данным СМИ, заработная плата Манчини в "Зените" составит 5-6 миллионов евро в год.

28 мая "Зенит" уволил румынского специалиста Мирчу Луческу с поста главного тренера команды. Луческу отработал в "Зените" один сезон: питерский клуб занял в чемпионате России третье место и второй раз подряд и не сумел выйти в Лигу чемпионов.

Роберто Манчини в разное время тренировал итальянские "Лацио", "Фиорентину" и "Интер", английский "Манчестер Сити", турецкий "Галатасарай". Специалист оставался без работы с августа прошлого года, когда он покинул "Интер".

В качестве тренера Манчини три раза становился чемпионом Италии, четырежды — обладателем Кубка Италии, один раз побеждал в Суперкубке Италии, по разу выигрывал английский чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, а также Кубок Турции.

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Итальянец Роберто Манчини возглавил питерский "Зенит"

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Санкт-петербургский "Зенит" официально объявил о назначении итальянца Роберто Манчини главным тренером. Контракт российского футбольного клуба с 52-летним специалистом рассчитан на три года с возможностью продления еще на два сезона.

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