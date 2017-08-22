Испанский пловец минуту простоял на старте в память о жертвах теракта в Барселоне

Испанский пловец Фернандо Альварес провел несанкционированную минуту молчания в память о жертвах терактов в Барселоне перед заплывом ветеранов на 200 метров брассом на World Masters Championships в Будапеште.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на испанское издание AS, предварительно Альварес попросил Международную федерацию плавания организовать минуту молчания, но получил отказ.

В итоге он стартовал через минуту после остальных участников заплыва, простояв это время на бровке бассейна.

"Я стартовал через минуту после всех, но это меня не волновало. В данной ситуации я чувствовал себя лучше, чем если бы выиграл золотую медаль", — прокомментировал Альварес свою акцию.