Испанская полиция задержала экс-президента "Барселоны" Роселя

bbcrussian.com
вторник, 23 мая 2017 г. 20:00
Бывший президент футбольного клуба "Барселона" Сандро Росель задержан в рамках расследования дела об отмывании денег.
Sandro Rosellis
© AP / Scanpix

В ходе рейда полиции, который был проведен на северо-востоке Каталонии, были задержаны еще несколько человек. Сообщается, что в числе задержанных - супруга экс-президента "Барселоны" Марта Пинеда.

Источники в полиции сообщили, что Роселя подозревают в присвоении денег от продажи телевизионных прав на показ товарищеских матчей сборной Бразилии.

Сандро Росель, занимавший пост президента "Барселоны" с 2010 по 2014 годы, ушел в отставку после того, как его обвинили в присвоении денег во время заключения контракта на покупку бразильского футболиста, нападающего "Сантоса" Неймара.

По данным СМИ, приобретение Неймара обошлось "Барселоне" не в 57 млн евро, как было объявлено, а почти в два раза дороже. При этом 40 млн евро, по данным СМИ, были выплачены принадлежащей отцу Неймара компании N&N. Росель тогда заявил, что полностью отвергает обвинения в свой адрес.

Позже "Барселона", которую обвинили в мошенничестве при подписании контракта, заплатила штраф в размере 5,5 млн евро.

Испанская газета El Confidencial утверждает, что задержание связано с проводимым США расследованием коррупции в ФИФА. По данным издания, задержания были произведены при сотрудничестве испанской полиции с ФБР.

Расследование коррупции в ФИФА началось два года назад. В конце мая 2015 года швейцарская полиция по требованию США арестовала нескольких высокопоставленных чиновников ФИФА.

Позже прокуратура США опубликовала заключение, в котором обвинила 14 чиновников ФИФА в коррупции и отмывании денег. Параллельно с властями США расследование начала прокуратура Швейцарии.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Спорт в мире

Рекордсмен по нокаутам в первом раунде попался на допинге

Рекордсмен по нокаутам в первом раунде попался на допинге
Американский боксер-тяжеловес Шеннон Бриггс сдал положительный тест на допинг, сообщает сайт Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

ВИДЕО: Определился первый финалист Кубка Стэнли-2017

ВИДЕО: Определился первый финалист Кубка Стэнли-2017
В розыгрыше Кубка Стэнли-2017 определился первый финалист и им стал "Нэшвилл Предаторс" — команда, вышедшая в плей-офф только с восьмого места в своей конференции.

Вакханалия фанатов "Спартака" в Туле: жгли кресла и сломали систему подогрева (1)

Maskvos Spartak futbolo fanai
Во время матча заключительного тура чемпионата России по футболу болельщики московского "Спартака" подожгли кресла на стадионе тульского "Арсенала", а после игры выбежали на поле и устроили настоящую вакханалию.

Умер спортивный комментатор Владимир Перетурин

Умер спортивный комментатор Владимир Перетурин
В возрасте 78 лет умер известный российский спортивный телекомментатор и журналист Владимир Перетурин, сообщает «Р-Спорт».

"Ювентус" шестой раз подряд завоевал скудетто — новый рекорд Италии

Turino Juventus
В предпоследнем, 37-м туре чемпионата Италии по футболу туринский "Ювентус" дома разгромил "Кротоне" (3:0) и в досрочно стал победителем Серии А. "Ювентус" выиграл скудетто шестой раз подряд, что является рекордом (всего — 33 титула).
Facebook друзья
Rambler's Top100