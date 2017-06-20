Испания заподозрила Жозе Моуринью в налоговых махинациях

Дело относится к периоду 2011-2012 годов. Сам Моуринью пока не прокомментировал дело.
Моуринью был тренером «Реал Мадрида» с 2010 по 2013 годы. За это время команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
Ранее прокуратура Испании обвинила португальского форварда «Реала» Криштиану Роналду в уклонении от уплаты налогов на сумму около 14,7 млн евро. Футболист сообщил о своей невиновности и решении доказать необоснованность обвинений.
По делу о неуплате налогов суд в Испании также признавал виновным футболиста «Барселоны» Лионеля Месси. Его приговорили к 21 месяцу тюрьмы и штрафу на сумму два миллиона евро.
По этому же делу был признан виновным его отец. Наказание условно — согласно законодательству Испании, экономические преступления не грозят реальным заключением, если ограничиваются сроком до двух лет.