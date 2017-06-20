Испания заподозрила Жозе Моуринью в налоговых махинациях

Телеканал "Дождь"
вторник, 20 июня 2017 г. 15:10
Прокуратура Испании заподозрила главного тренера «Манчестера Юнайтед» Жозе Моуринью в налоговых махинациях, на сумму 3,3 млн евро, сообщает BBC. Дело связано с его работой в качестве тренера «Реал Мадрида».
Jose Mourinho
© AFP / Scanpix

Дело относится к периоду 2011-2012 годов. Сам Моуринью пока не прокомментировал дело.

Моуринью был тренером «Реал Мадрида» с 2010 по 2013 годы. За это время команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Ранее прокуратура Испании обвинила португальского форварда «Реала» Криштиану Роналду в уклонении от уплаты налогов на сумму около 14,7 млн евро. Футболист сообщил о своей невиновности и решении доказать необоснованность обвинений.

По делу о неуплате налогов суд в Испании также признавал виновным футболиста «Барселоны» Лионеля Месси. Его приговорили к 21 месяцу тюрьмы и штрафу на сумму два миллиона евро.

По этому же делу был признан виновным его отец. Наказание условно — согласно законодательству Испании, экономические преступления не грозят реальным заключением, если ограничиваются сроком до двух лет.

Телеканал "Дождь"
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Испания заподозрила Жозе Моуринью в налоговых махинациях

Jose Mourinho
Прокуратура Испании заподозрила главного тренера «Манчестера Юнайтед» Жозе Моуринью в налоговых махинациях, на сумму 3,3 млн евро, сообщает BBC. Дело связано с его работой в качестве тренера «Реал Мадрида».

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