Искрометный британский футбол или шесть минут безумия в Глазго

В субботу, 10 июня, состоялись еще девять матчей в трех европейских отборочных группах ЧМ-2018 по футболу. Самый интересный матч прошел в Глазго, где встречались сборные Шотландии и Англии.

В подгруппе "С" сборная Германии по-прежнему не знает потерь, а в очередном матче команда Йоахима Лева разгромила команду Сан-Марино (7:0). Хет-трик на свой счет записал нападающий "Хоффенхайма" Сандро Вагнер. На втором месте здесь закрепилась сборная Северной Ирландии, сумевшая в добавленное арбитром время вырвать победу в Баку над Азербайджаном (1:0).

Квалификация ЧМ-2018. Европа (6-й тур). Группа С

Азербайджан — Северная Ирландия 0:1 (0:0)

Гол: Даллас (90+2)

Азербайджан: Агаев, Гусейнов, Пашаев, Медведев, Садыгов, Гусейнов, Гараев, Ришард, Исмаилов (Амиргулиев, 84), Назаров (Алескеров, 77), Шейдаев (Абдуллаев, 90).

Сев.Ирландия: Макговерн, Маколи (Макгинн, 25; Ходсон, 86), Эванс, Маклафлин, Хьюз, Брант, Даллас, Норвуд, Дэвис, Бойс (Лаферти, 77), Мадженнис.

Предупреждения: Медведев (56), Гусейнов (56), Гараев (66), Мадженнис (73), Дэвис (80).

Норвегия — Чехия 1:1 (0:1)

Голы: Тофт-Содерлунд (55-пен.) — Гебре Селассие (36)

Германия — Сан-Марино 7:0 (4:0)

Голы: Дракслер (11), Вагнер (16, 29, 85), Юнес (38), Мустафи (47), Брандт (72)

Германия — тер Стеген, Киммих, Мустафи, Хектор (Платтенхардт, 55), Дракслер (Демме, 76), Горетцка, Юнес, Джан, Брандт, Штиндль (Вернер, 55), Вагнер.

1. Германия 6 6 0 0 27-1 18

2. Сев.Ирландия 6 4 1 1 11-2 13

3. Чехия 6 2 3 1 9-5 9

4. Азербайджан 6 2 1 3 3-9 7

5. Норвегия 6 1 1 4 6-10 4

6. Сан-Марино 6 0 0 6 1-30 0

Группа Е

В этой подгруппе лидирующие позиции упрочили поляки, взявшие дома три очка в поединке с румынами (3:1). Все три мяча гостям забил Роберт Левандовски (два — с пенальти) и сравнялся по количеству голов (11) в квалификации ЧМ-2018 с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду.

Сборные Черногории и Дании ведут здесь отчаянную борьбу за второе место: первые крупно обыграли на своем поле команду Армении (4:1), хет-трик оформил Йоветич; вторые взяли верх в Алматы над Казахстаном (3:1). Наставник казахов Александр Бородюк остался очень недоволен судейством российской бригады, а главного арбитра Владислава Безбородова назвал "самовлюбленным нарциссом".

Квалификация ЧМ-2018. Европа (6-й тур). Группа Е

Казахстан — Дания 1:3 (0:1)

Голы: Куат (76) — Йоргенсен (27), Эриксен (51-пен.), Дольберг (81)

Казахстан: Лория, Шомко (Вороговский, 67), Ахметов, Логвиненко, Суюмбаев, Мужиков, Куат, Жуков, Исламхан, Нусербаев (Тунгышбаев, 75), Нургалиев (Бейсебеков, 56).

Дания: Реннов, Кьер, Дурмиси, Вестергор, Ларсен (Дальсгор, 82), Эриксен, Квист (Шене, 46), Дилэйни, Йоргенсен, Поульсен (Дольберг, 68), Брэйтуэйт.

Предупреждения: Нусербаев (19), Логвиненко (63).

Удаление: Исламхан (43).

Польша — Румыния 3:1 (1:0)

Голы: Левандовски (29-пен., 57, 62-пен.) — Станку (77)

Польша: Шченсны, Чонек, Енджейчик, Пишчек, Паздан, Линетти (Милик, 72), Мончиньски (Крыховяк, 44), Зелиньски (Теодорчик, 81), Блашчиковски, Гросицки, Левандовски.

Черногория — Армения 4:1 (2:0)

Голы: Бечирай (2), Йоветич (28, 54, 82) — Корян (89)

1. Польша 6 5 1 0 15-7 16

2. Черногория 6 3 1 2 14-7 10

3. Дания 6 3 1 2 10-6 10

4. Румыния 6 1 3 2 7-7 6

5. Армения 6 2 0 4 7-14 6

6. Казахстан 6 0 2 4 4-16 2

Группа F

Здесь центральный матч прошел в Глазго, а встречались там сборные Шотландии и Англии. Перед игрой футболисты английской команды провели один день в тренировочном лагере морских пехотинцев и вместе с инструкторами тренировались по программе, предназначенной для морпехов-новобранцев. Футболисты даже ночевали в лесу в спальных мешках.

Помогло это англичанам или нет, судить трудно, но характер они проявили, сравняв счет на третьей добавленной арбитром минуте. Причем до 87-й сборная Англии вела 1:0, а потом в течение трех минут форвард "Селтика" Ли Гриффитс забил два потрясающих гола со штрафных! Теперь уже шотландцы повели 2:1, но победный счет не удержали — 2:2 (см.видео ниже).

Сборная Англии с 14 очками продолжает возглавлять таблицу группы F, а в двух очках от них находятся словаки, в трех — словенцы. Первым удалось привезти три очка из Вильнюса (2:1), вторые обыграли аутсайдера Мальту (2:0).

Квалификация ЧМ-2018. Европа (6-й тур). Группа F

Словения — Мальта 2:0 (1:0)

Голы: Иличич (45+2), Новакович (84)

Словения: Облак, Деламеа-Млинар, Йокич, Скубиц (Палчич, 89), Куртич, Мевля, Иличич, Крхин, Вербич, Берич (Новакович, 64), Безяк (Омладич, 59).

Шотландия — Англия 2:2 (0:0)

Голы: Гриффитс (87, 90) — Окслейд-Чемберлен (70), Кейн (90+3)

Шотландия: Гордон, Малгрю, Тирни, Берра, Робертсон, Браун, Моррисон (Макартур, 46), Снодграсс (Фрэйзер, 67), Анья (Мартин, 81), Армстронг, Гриффитс.

Англия: Харт, Бертран, Уокер, Кэйхилл, Смоллинг, Дайер, Лаллана, Алли (Стерлинг, 84), Ливермор (Дефо, 90), Кейн, Рэшфорд (Окслейд-Чемберлен, 65).



Литва — Словакия 1:2 (0:1)

Голы: Сернас (90+3) — Вайсс (32), Гамшик (58)

Литва: Зубас, Киянскас, Славицкас, Боровскис, Климавичюс, Куклис, Сливка (Дапкус, 75), Черных, Вальскис (Матулявичюс, 72), Шярнас, Новиковас.

Словакия: Дубравка, Пекарик, Дюрица, Шкртел, Шкриньяр, Мак (Руснак, 77), Гамшик, Дуда (Бенеш, 90), Грегуш, Вайсс, Губочан (Дьомбер, 58).

Предупреждения: Вальскис (35), Шкртел (40), Шкриньяр (42), Климавичюс (57), Шярнас (69), Дюрица (90).

1. Англия 6 4 2 0 10-2 14

2. Словакия 6 4 0 2 12-4 12

3. Словения 6 3 2 1 6-3 11

4. Шотландия 6 2 2 2 9-10 8

5. Литва 6 1 2 3 6-11 5

6. Мальта 6 0 0 6 2-15 0