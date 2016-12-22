Информатору WADA Степановой разрешили выступать в качестве нейтральных спортсменов

rus.DELFI.lv
четверг, 22 декабря 2016 г. 11:13
Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) легкоатлетка Юлия Степанова и единственная российская легкоатлетка, принимавшая участие в Играх-2016, Дарья Клишина получили разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принимать участие в международных соревнованиях, сообщает ТАСС.
Julija Stepanova
© Reuters

В пресс-релизе IAAF отмечается, что Клишиной больше не нужно оформлять индивидуальное разрешение и ей разрешено выступить, в частности, на зимнем чемпионате Европы 2017 года, который пройдет в Белграде с 3 по 5 марта.

Российская прыгунья в длину в июле этого года получила от IAAF индивидуальное разрешение на участие в международных соревнованиях и стала единственной от России легкоатлеткой, участвовавшей в Олимпийских играх 2016 года. Правда, заняла Дарья в Рио только девятое место.

Теперь Клишина может выступать на всех соревнованиях, которые посчитает нужным. Только предстанет она на них в качестве нейтральной спортсменки. Таковыми считаются атлеты, которые по разным причинам (в знак протеста или в случае дисквалификации федерации по своему виду спорта) не могут выступать под флагом своей страны на международной арене.

Аналогичное решение IAAF приняла и в отношении бегуньи Юлии Степановой. "Степанова, как и Клишина, имеет право выступать на всех международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена".

Юлия Степанова вместе со своим мужем — бывшим сотрудником Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталием Степановым — являются главными действующими лицами в фильмах немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте. В дальнейшем они сотрудничали с WADA.

По его итогам расследования независимой комиссии агентства все российские легкоатлеты, кроме Клишиной, были отстранены от Игр-2016 и всех международных стартов.

Степанова летом получила право на участие в чемпионате Европы-2016, но была отстранена от Олимпийских игр решение Международного олимпийского комитета. Недавно бывшая российская спортсменка получила на церемонии немецкой общественной организации "Помощь жертвам допинга" (DOH) награду в размере 10 тысяч евро.

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Информатору WADA Степановой разрешили выступать в качестве нейтральных спортсменов

Julija Stepanova
Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) легкоатлетка Юлия Степанова и единственная российская легкоатлетка, принимавшая участие в Играх-2016, Дарья Клишина получили разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принимать участие в международных соревнованиях, сообщает ТАСС.
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