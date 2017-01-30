Информатор WADA Степанова не хочет возвращаться в Россию

Легкоатлетка Юлия Степанова, на информации которой о применении допинга в России базировались обвинения немецкого телеканала ARD и впоследствии Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявила о нежелании возвращаться в Россию, сообщает Associated Press.

В прошедшие выходные 30-летняя российская бегунья, получившая право выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом, приняла участие в своих первых соревнованиях в этом году. Во время этапа зимнего Мирового тура ИААФ в Бостоне Степанова показала на дистанции 800 метров худший результат среди участниц забега (время 2.05,14).

После финиша Юлия Степанова отметила: "Мне нравится быть нейтральным спортсменом. Если бы вы спросили меня год назад, хочу ли я снова выступать за Россию, я бы ответила "да". Но теперь я изменила свое мнение". Спортсменка также отметила, что в ее стране "не хотят, чтобы она возвращалась.

"Здесь, в США, я чувствую себя в безопасности, потому что нахожусь далеко от России, — завила спортсменка и добавила. — Я полагала, что отношение в России изменится, и они поймут, что я хотела помочь спорту и спортсменам. Но к сожалению, этого до сих пор не случилось. Если бы у меня появился еще один шанс поступить также, как я сделала, то это бы произошло снова. Многие спортсмены меня благодарят, но есть те, которые ненавидят".

Юлия Степанова вместе со своим мужем — бывшим сотрудником Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталием Степановым — стали главными действующими лицами в фильмах немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте. Потом они сотрудничали с WADA, после чего началось полномасштабное расследование в отношении допинга в России.