Илюмжинов объяснил появление данных о его отставке с поста главы ФИДЕ

Телеканал "Дождь"
вторник, 28 марта 2017 г. 12:00
Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов объяснил Дождю появление сведений о его отставке. По его словам, на него оказывают давление люди, которые требуют от него отставки.
Kirsanas Iliumžinovas
© Vida Press

«Это дело тех людей, которые требуют моей отставки. Они хотят заявления и давят на меня. Заявления я не подписывал. Официально не обращался к Генеральной ассамблее, согласно уставу (представителям всем 188 странам)», — сказал Илюмжинов.

В понедельник исполнительный директор ФИДЕ Найджел Фримен сообщил RNS, что Илюмжинов объявил о своей отставке в ходе президентского совета организации в Афинах. После этого Иллюмжинов эту информацию опроверг. Через некоторое время на сайте ФИДЕ появилась информация об уходе Илюмжинова.

«Это те силы, которые находятся под влиянием американских властей. Постоянно говорят о том, что я под санкциями США и постоянно требуют, чтобы я покинул пост в ФИДЕ. У меня в президентском совете есть несколько людей с американскими паспортами. Они из президентского совета. Информацию поставил директор. Я отправил опять письмо. Понаблюдаем за реакцией в течение часа. Наблюдайте может сейчас поменяют. Идет игра слов. Отставка не произойдет. Мою отставку принимать будет только генассамблея», — сказал Илюмжинов Дождю.

Пресс-секретарь президента России, председатель попечительского совета Российской шахматной федерации Дмитрий Песков, в свою очередь, призвал сделать все, чтобы скандал в ФИДЕ не повлиял на предстоящий цикл первенства мира по шахматам.

"Считаем, что необходимо сделать все, чтобы ничто и никто не помешал ходу организации (предстоящего цикла соревнований на первенство мира), а главное - дальнейшему развитию и популяризации шахмат", - сказал Песков ТАСС.

Илюмжинов занимает пост президента Международной федерации шахмат с 1995 года.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Спорт в мире

Коньки Овечкина с флагами РФ и США ушли на аукционе за $9500

Коньки Овечкина с флагами РФ и США ушли на аукционе за $9500
Коньки капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина с изображением флагов и достопримечательностей России и США были проданы на аукционе за $ 9,5 тысяч, сообщает Monumental Network.

Илюмжинов объяснил появление данных о его отставке с поста главы ФИДЕ

Kirsanas Iliumžinovas
Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов объяснил Дождю появление сведений о его отставке. По его словам, на него оказывают давление люди, которые требуют от него отставки.

Американец сделал первое в истории переднее сальто на внедорожнике

Американец сделал первое в истории переднее сальто на внедорожнике
Американcкий гонщик-экстремал Ли О'Доннелл совершил первое в истории успешное переднее сальто на монстр-траке.

ФИДЕ сообщила об отставке Илюмжинова (1)

Kirsanas Iliumžinovas
Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов подал в отставку, сообщается на официальном сайте организации.

Голландцы уволили главного тренера после фиаско в Софии

Danny Blindas
Королевский футбольный союз Нидерландов расторгнул контракт с главным тренером сборной Голландии Данни Блиндом из-за неудовлетворительных результатов "оранжевых" в отборочном цикле ЧМ-2018.
Facebook друзья
Rambler's Top100