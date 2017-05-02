ИИХФ всерьез думает о сокращении элитного дивизиона

rus.DELFI.lv
вторник, 2 мая 2017 г. 08:30
Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель на пресс-конференции в Киеве заявил, что всерьез раздумывает над сокращением числа участников элитного дивизиона чемпионата мира и расширение первого дивизиона.
Pasaulio ledo ritulio čempionatas: Rusija - Latvija. Ilja Kovalčiuko įvartis
© Reuters/Scanpix

В Киеве проходил турнир дивизиона 1 в группе А, победителями которого стали австрийцы и впервые в истории команды Южной Кореи. Обе команды завоевали право в будущем году стартовать среди элиты мирового хоккея. Журналист задал Фазелю вопрос, планирует ли ИИХФ в будущем вариант с сокращением участников в элитном дивизионе (с 16 до 14 команд) и сопутствующим расширением Дивизиона IA (с 6 до 8 команд).

Фазелю ответил: "Нам это интересно. У меня был подобный диалог с Алпо Сухоненом — известным финским тренером. Он задал мне точно такой же вопрос. О том, что шесть команд играют по пять игр за одну неделю, и все. Этого недостаточно. Была также предложена идея перевести две команды из топ-16 и еще две из дивизиона IB в IA, тогда в этом дивизионе получилось бы 10 команд. И это очень интересное решение. Я обязательно еще вернусь к этому вопросу.

Нужно также понимать, что в топ-дивизионе мы играем 16-17 дней, и это 10 игр для ведущих сборных. Это много — 10 игр за 17 дней. Поэтому, если мы сократим количество команд с 16 до 14, в конечном итоге мы сможем сократить и график на пару игр. Я бы очень хотел поднять уровень дивизиона IA. Что касается заявок — 20 хоккеистов и 2-3 вратаря, то тут, может, тоже следует пересмотреть формат, так как в случае частых травм игроков не хватает. Может, сделаем формат с 21-22 полевыми игроками в заявке".

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ИИХФ всерьез думает о сокращении элитного дивизиона

Pasaulio ledo ritulio čempionatas: Rusija - Latvija. Ilja Kovalčiuko įvartis
Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель на пресс-конференции в Киеве заявил, что всерьез раздумывает над сокращением числа участников элитного дивизиона чемпионата мира и расширение первого дивизиона.

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