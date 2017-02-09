IBU предложил России добровольно отказаться от биатлонного ЧМ-2021

Международный союз биатлонистов (IBU) предложил Союзу биатлонистов России (СБР) добровольно отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года, который должен пройти в Тюмени, сообщает ТАСС.

Вице-президент IBU Виктор Майгуров заявил, что так решил исполком IBU, который направит СБР официальное письмо. В нем будет сказано, что по причине несоответствия России кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) необходимо отказаться от проведения мирового первенства.

По словам Майгурова, до 24 февраля СБР должен ответить на это письмо. Если СБР не согласится отдавать турнир, то IBU в одностороннем порядке отнимет это право.

В СБР уже заявили, что не намерены отказываться от ЧМ-2021, а глава союза Александр Кравцов рассматривает возможность обратиться в суд. "Мы абсолютно точно не будем добровольно отказываться от проведения чемпионата мира. Нет ничего смешнее унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла", — заявил он.

Громкие слова, конечно, это хорошо, но вот как быть с тем, что еще в конце прошлого года СБР добровольно отказался от этапа Кубка мира-2016/17 в той же Тюмени (должен был пройти в марте), а заодно и от молодежного первенства мира.