IBSF сняла временное отстранение с российских скелетонистов

rus.DELFI.lv
понедельник, 9 января 2017 г. 08:00
Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) опубликовала информацию о снятии временного отстранения с четырех российских скелетонистов, на которых в конце 2016 года были наложены санкции по итогам доклада о допинге в российском спорте от независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.
© RIA Novosti / "Infogra"

IBSF в конце декабря объявила о временном отстранении четырех действующих российских скелетонистов в связи с расследованием Международного олимпийского комитета о допинге. Дисквалификация коснулась Александра Третьякова, Елены Никитиной, Марии Орловой и Ольги Потылицыной.

Спустя десять дней комиссия IBSF признала, что отчет Макларена — "достаточная причина для дальнейшего расследования, но одновременно пришла к выводу — в настоящее время нет достаточных доказательств для временного отстранения российских спортсменов". Федерация будет "ждать от МОК каких-либо результатов его расследования, чтобы иметь возможность принять решение в отношении спортсменов" в дальнейшем.

В итоге, опираясь на Конвенцию о защите прав человека, которая защищает право на справедливое судебное разбирательство и гарантирует презумпцию невиновности, IBSF пришла к выводу, что временное отстранение российских спортсменов должно быть отменено с немедленным вступлением в силу. Решение принято 8 января 2017 года.

Добавляется, что данное решение "не нанесет ущерба для текущих расследований МОК и никоим образом не предвосхищает результаты этих исследований".

Таким образом, все вышеупомянутые российские скелетонисты смогут выступить на следующей неделе в немецком Винтерберге (14-15 января), где пройдет четвертый этап Кубка мира и одновременно чемпионат Европы-2017.

Стоит отметить также, что наиболее сильно от временной дисквалификации пострадал Третьяков: ему пришлось пропустить завершившийся сегодня в немецком Альтенберге третий этап Кубка мира, до начала которого он был лидером общего зачета. Теперь в генеральной классификации Третьяков занимает только 9 место.

Общий зачет Кубка мира по скелетону (по итогам трех этапов):

1. Юн Сунбин (Юж.Корея) — 609 баллов
2. Мартин Дукурс (Латвия) — 586.
3. Мэттью Энтони (США) — 562…
8. Томас Дукурс (Латвия) — 480.
9. Александр Третьяков (Россия) — 435…

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Спорт в мире

На финише масс-старта Фуркад проморгал немцев

Martinas Fourcade'as
8 января, в немецком Оберхофе масс-стартом на 15 км у мужчин и на 12,5 км у женщин завершился 4-й этап Кубка мира по биатлону.

IBSF сняла временное отстранение с российских скелетонистов

IBSF сняла временное отстранение с российских скелетонистов
Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) опубликовала информацию о снятии временного отстранения с четырех российских скелетонистов, на которых в конце 2016 года были наложены санкции по итогам доклада о допинге в российском спорте от независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

Фуркад отыграл в пасьюте минуту и "привез" еще одну преследователям

Фуркад отыграл в пасьюте минуту и привез еще одну преследователям
В немецком Оберхофе в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону сегодня состоялась гонка преследования на 12,5 км, которая завершилась уверенной победой лидера сезона Мартена Фуркада.

Джокович прервал 28-матчевую победную серию Маррея и взял титул в Дохе

Novakas Djokovičius
В Дохе (Катар) завершился турнир АТР с призовым фондом $1,33 млн. В финале встретились сильнейшие теннисисты мира британец Энди Маррей и серб Новак Джокович.

С шестого раза Сундбю опередил Устюгова в "Тур де Ски" (5)

С шестого раза Сундбю опередил Устюгова в Тур де Ски
Сегодня, 7 января, в итальянском Валь-ди-Фьемме в гонке "Тур де Ски" на 15 км классическим стилем с общего старта россиянин Сергей Устюгов впервые уступил победу норвежцу Мартину Сундбю.
Facebook друзья
Rambler's Top100