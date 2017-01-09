IBSF сняла временное отстранение с российских скелетонистов

IBSF в конце декабря объявила о временном отстранении четырех действующих российских скелетонистов в связи с расследованием Международного олимпийского комитета о допинге. Дисквалификация коснулась Александра Третьякова, Елены Никитиной, Марии Орловой и Ольги Потылицыной.

Спустя десять дней комиссия IBSF признала, что отчет Макларена — "достаточная причина для дальнейшего расследования, но одновременно пришла к выводу — в настоящее время нет достаточных доказательств для временного отстранения российских спортсменов". Федерация будет "ждать от МОК каких-либо результатов его расследования, чтобы иметь возможность принять решение в отношении спортсменов" в дальнейшем.

В итоге, опираясь на Конвенцию о защите прав человека, которая защищает право на справедливое судебное разбирательство и гарантирует презумпцию невиновности, IBSF пришла к выводу, что временное отстранение российских спортсменов должно быть отменено с немедленным вступлением в силу. Решение принято 8 января 2017 года.

Добавляется, что данное решение "не нанесет ущерба для текущих расследований МОК и никоим образом не предвосхищает результаты этих исследований".

Таким образом, все вышеупомянутые российские скелетонисты смогут выступить на следующей неделе в немецком Винтерберге (14-15 января), где пройдет четвертый этап Кубка мира и одновременно чемпионат Европы-2017.

Стоит отметить также, что наиболее сильно от временной дисквалификации пострадал Третьяков: ему пришлось пропустить завершившийся сегодня в немецком Альтенберге третий этап Кубка мира, до начала которого он был лидером общего зачета. Теперь в генеральной классификации Третьяков занимает только 9 место.

Общий зачет Кубка мира по скелетону (по итогам трех этапов):

1. Юн Сунбин (Юж.Корея) — 609 баллов

2. Мартин Дукурс (Латвия) — 586.

3. Мэттью Энтони (США) — 562…

8. Томас Дукурс (Латвия) — 480.

9. Александр Третьяков (Россия) — 435…