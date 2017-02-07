IAAF не пустит российских легкоатлетов и на ЧМ-2017 в Лондоне

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rus.DELFI.lv
вторник, 7 февраля 2017 г. 14:40
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAA) не собирается восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до тех пор, пока это не сделает Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
© AFP / Scanpix

Поскольку РУСАДА может вернуться в число членов WADA не ранее ноября этого года, соответственно, ВФЛА не примут обратно в IAAF раньше этого срока, сообщает Inside the Games.

Также отмечается, что заявки российских спортсменов на разрешение выступать под нейтральным флагом, с точки зрения IAAF, не следует удовлетворять до восстановления РУСАДА в WADA. На сегодня такие заявки получены от 35 легкоатлетов России.

Впрочем, IAAF все-таки сделала послабления для российских спортсменов и разрешила им выступать на международных соревнованиях, однако это касается только юношеского уровня (U-15).

IAAF также решила заморозить все трансферы легкоатлетов между странами, или иначе наложила бан на смену спортивного гражданства. Это ограничение направлено в основном на борьбу с многочисленными заявками легкоатлетов из Африки, желающих представлять более платежеспособные страны.

"Легкая атлетика в первую очередь основана на национальных командах, но теперь особенно подвержена таким переходам. Нынешние правила не позволяют обеспечить спортсменам безопасность, поэтому принят запрет на трансферы", — отметил президент IAAF Себастьян Коэ.

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IAAF не пустит российских легкоатлетов и на ЧМ-2017 в Лондоне (3)

IAAF не пустит российских легкоатлетов и на ЧМ-2017 в Лондоне
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAA) не собирается восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до тех пор, пока это не сделает Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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