IAAF допустила до выступлений семь российских легкоатлетов

Российские спортсмены, среди них чемпионы мира Сергей Шубенков и Мария Кучина, вновь смогут выступать на международных стартах. Им разрешили соревноваться под нейтральным флагом.

Семь российских легкоатлетов смогут продолжить выступления на международных соревнованиях. Во вторник, 11 апреля, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила до стартов в качестве нейтральных атлетов чемпиона мира в беге на 100 м с барьерами Сергея Шубенкова и чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Кучину. Кроме того, под нейтральным флагом смогут выступать Даниил Цыплаков (прыжки в высоту), Илья Мудров и Ольга Муллина (прыжки с шестом), Сергей Широбоков и Яна Смердова (оба - спортивная ходьба).

"Я благодарю принимавшую решения комиссию за постоянную самоотдачу и тщательность при оценке заявок", - заявил председатель IAAF Себастьян Коэ. Он подчеркнул, что атлеты, которым было разрешено выступать, не смогут соревноваться под флагом РФ. Официальной российской сборной по легкой атлетике в ближайшее время не будет, указал Коэ. Скорее всего, по его словам, ЧМ в Лондоне в августе также пройдет без России.

В общей сложности - 12 россиян

В конце февраля аналогичное решение уже принято в отношении трех спортсменов - Анжелики Сидоровой (прыжки с шестом), Кристины Сивковой (спринт) и Алексея Сокирского (метание молота). Таким образом в общей сложности в 2017 году одобрены 10 заявок российских спортсменов на участие в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов, отклонены 17.

В 2016 году были одобрены заявки Дарьи Клишиной и Юлии Степановой, которая сыграла одну из центральных ролей в разоблачении допинга в российском спорте. В общей сложности IAAF получила около 100 заявок, сообщает агентство SID.

В связи со скандалом вокруг допинга в российской легкой атлетике Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) исключена из IAAF, а легкоатлеты из РФ в настоящее время не имеют право выступать на международных соревнованиях. Совет IAAF принял план, выполняя который ВФЛА может вернуть членство в международной ассоциации. Для этого должны быть выполнены некоторые ключевые условия, в частности, министерство спорта РФ должно признать наличие проблем в стране с применением допинга. Кроме того, IAAF разрешила спортсменам из России подавать индивидуальные заявки на выступления на международной арене под нейтральным флагом.