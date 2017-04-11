IAAF допустила до выступлений семь российских легкоатлетов

Семь российских легкоатлетов смогут продолжить выступления на международных соревнованиях. Во вторник, 11 апреля, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила до стартов в качестве нейтральных атлетов чемпиона мира в беге на 100 м с барьерами Сергея Шубенкова и чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Кучину. Кроме того, под нейтральным флагом смогут выступать Даниил Цыплаков (прыжки в высоту), Илья Мудров и Ольга Муллина (прыжки с шестом), Сергей Широбоков и Яна Смердова (оба - спортивная ходьба).
"Я благодарю принимавшую решения комиссию за постоянную самоотдачу и тщательность при оценке заявок", - заявил председатель IAAF Себастьян Коэ. Он подчеркнул, что атлеты, которым было разрешено выступать, не смогут соревноваться под флагом РФ. Официальной российской сборной по легкой атлетике в ближайшее время не будет, указал Коэ. Скорее всего, по его словам, ЧМ в Лондоне в августе также пройдет без России.
В общей сложности - 12 россиян
В конце февраля аналогичное решение уже принято в отношении трех спортсменов - Анжелики Сидоровой (прыжки с шестом), Кристины Сивковой (спринт) и Алексея Сокирского (метание молота). Таким образом в общей сложности в 2017 году одобрены 10 заявок российских спортсменов на участие в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов, отклонены 17.
В 2016 году были одобрены заявки Дарьи Клишиной и Юлии Степановой, которая сыграла одну из центральных ролей в разоблачении допинга в российском спорте. В общей сложности IAAF получила около 100 заявок, сообщает агентство SID.
В связи со скандалом вокруг допинга в российской легкой атлетике Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) исключена из IAAF, а легкоатлеты из РФ в настоящее время не имеют право выступать на международных соревнованиях. Совет IAAF принял план, выполняя который ВФЛА может вернуть членство в международной ассоциации. Для этого должны быть выполнены некоторые ключевые условия, в частности, министерство спорта РФ должно признать наличие проблем в стране с применением допинга. Кроме того, IAAF разрешила спортсменам из России подавать индивидуальные заявки на выступления на международной арене под нейтральным флагом.