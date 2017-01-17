Хорват и аргентинец в матче-марафоне обновили сразу два рекорда AusOpen

Сама встреча продолжалась 5 часов 14 минут и завершилась победой Карловича — 6:7 (6-8), 3:6, 7:5, 6:2, 22:20. Здесь теннисисты обновили рекорд AusOpen по количеству геймов в решающем пятом сете — 42! Предыдущее достижение принадлежало американцу Энди Роддику и марокканцу Юнесу Эль-Айнауи, которые пятый сет завершили со счетом 21:19 в пользу представителя США.

Кроме того, хорват установил рекорд Australian Open по эйсам — 75, намного превзойдя прежнее достижение, принадлежавшее шведу Йоахиму Юханссону (51).

Могли теннисисты сегодня обновить и третий рекорд — по продолжительности матча на турнире в Мельбурне, но для этого им еще надо было провести на корте 40 минут. Пока здесь первенство остается за финалом 2012 года, в которой серб Новак Джокович обыграл испанца Рафаэля Надаля (5:7, 6:4, 6:2, 6:7, 7:5) за 5 часов 53 минуты.

Помимо ветерана Карловича вышли во второй круг лидер рейтинга АТР серб Новак Джокович и экс-первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, канадец Милош Раонич и испанец Давид Феррер, болгарин григор Димитров и француз Гаэль Монфис.

В женском разряде многократная чемпионка AusOpen вторая ракетка мира американка Серена Уильямс на старте турнира в двух партиях переиграла швейцарку Белинду Бенчич. Свои матчи также выиграли экс-первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки, полька Агнешка Радванска, словачка Доминика Цибулкова.

17 января. 1/64 финала

Женщины

Алена Остапенко (Латвия) — Чжу Линь (Китай) — 6:4 6:0

Юлия Путинцева (Казахстан) — Лара Аррубаррена (Испания) — 7:6 7:6

Дарья Гаврилова (Австралия) — Наоми Броади (Великобритания) — 3:6 6:4 7:5

Ана Конюх (Хорватия) — Кристина Младенович (Франция) — 6:4 6:2

Данка Ковинич (Черногория) — Сайсай Чжэн (Китай) — 6:0 6:4

Тимеа Бачински (Швейцария) — Камила Джорджи (Италия) — 6:4 3:6 7:5

Мэнди Минелла (Люксембург) — Магда Линетт (Польша) — 7:5 6:4

Дженнифер Брэди (США) — Марина Заневская (Украина) — 6:3 6:2

Хизер Уотсон (Великобритания) — Саманта Стосур (Австралия) — 6:3 3:6 6:0

Ализе Корне (Франция) — Миртий Жорж (Франция) — 6:3 4:6 6:1

Мария Саккари (Греция) — Анетт Контавейт (Эстония) — 6:0 6:4

Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия) — Ван Цян (Китай) — 4:6 6:3 6:4

Доминика Цибулкова (Словакия) — Дениса Аллертова (Чехия) — 7:5 6:2

Агнешка Радванска (Польша) — Цветана Пиронкова (Болгария) — 6:1 4:6 6:1

Су-Вэй Се (Тайвань) — Карин Кнапп (Италия) — 6:3 2:0, отказ

Сара Эррани (Италия) — Риса Одзаки (Япония) — 7:5 6:1

Каролин Возняцки (Дания) — Арина Родионова (Австралия) — 6:1 6:2

Донна Векич (Хорватия) — Лизетт Кабрера (Австралия) — 7:5 6:2

Наоми Осака (Япония) — Люксика Кумхум (Таиланд) — 6:7 6:4 7:5

Йоханна Конта (Великобритания) — Кирстен Флипкенс (Бельгия) — 7:5 6:2

Андреа Петкович (Германия) — Кайла Дэй (США) — 6:3 6:2

Осиан Додин (Франция) — Чагла Буюкакчай (Турция) — 7:5 6:7 6:2

Каролин Гарсия (Франция) — Катерина Бондаренко (Украина) — 7:6 6:4

Николь Гиббс (США) — Тимеа Бабош (Венгрия) — 7:6 6:4

Ирина Фалкони (США) — Синьюнь Хань (Китай) — 6:1 7:5

Люция Шафаржова (Чехия) — Янина Викмайер (Бельгия) — 3:6 7:6 6:1

Серена Уильямс (США) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 6:4 6:3

Мужчины

Радек Штепанек (Чехия) — Дмитрий Турсунов (Россия) — 6:2 7:6 6:3

Маркос Багдатис (Кипр) — Михаил Южный (Россия) — 6:3 3:0, отказ

Эрнесто Эскобедо (США) — Даниил Медведев (Россия) — 7:5 4:6 7:6 6:1

Новак Джокович (Сербия) — Фернандо Вердаско (Испания) — 6:1 7:6 6:2

Рафаэль Надаль (Испания) — Флориан Майер (Германия) — 6:3 6:4 6:4

Александр Зверев (Германия) — Робин Хаасе (Голландия) — 6:2 3:6 5:7 6:3 6:2

Жиль Симон (Франция) — Майкл Ммо (США) — 6:1 6:3 6:3

Филипп Кольшрайбер (Германия) — Николоз Басилашвили (Грузия) — 6:4 3:6 7:6 6:4

Дональд Янг (США) — Томас Фаббиано (Италия) — 6:4 7:6 6:4

Рожерио Дутра да Сильва (Бразилия) — Джаред Дональдсон (США) — 3:6 0:6 6:1 6:4 6:4

Карлос Берлок (Аргентина) — Раду Албот (Молдова) — 6:4 7:6 5:7 7:6

Йошихито Нишиока (Япония) — Алекс Болт (Австралия) — 6:4 1:6 6:2 6:4

Давид Гоффен (Бельгия) — Рейлли Опелка (США) — 6:4 4:6 6:2 4:6 6:4

Фрэнсис Тиафу (США) — Михаил Кукушкин (Казахстан) — 6:1 6:7 6:3 6:2

Пабло Каррено-Буста (Испания) — Питер Полански (Канада) — 6:0 3:6 3:6 6:2 3:0, отказ

Милош Раонич (Канада) — Дастин Браун (Германия) — 6:3 6:4 6:2

Кайл Эдмунд (Великобритания) — Сантьяго Жиралдо (Колумбия) — 6:2 7:5 6:3

Александр Долгополов (Украина) — Борна Чорич (Хорватия) — 6:3 6:4 3:6 7:6

Доминик Тим (Австрия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 4:6 6:4 6:4 6:3

Ришар Гаске (Франция) — Блейк Мотт (Австралия) — 6:4 6:4 6:2

Джордан Томпсон (Австралия) — Жоао Соуза (Португалия) — 6:7 4:6 6:3 6:2 6:1

Жиль Мюллер (Люксембург) — Тэйлор Фриц (США) — 7:6 7:6 6:3

Иво Карлович (Хорватия) — Орасио Себальос (Аргентина) — 6:7 3:6 7:5 6:2 22:20

Эндрю Уиттингтон (Австралия) — Адам Павлашек (Чехия) — 6:4 4:6 6:2 6:3

Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Гидо Пелья (Аргентина)- 6:3 6:1 6:1

Хен Чон (Южная Корея) — Ренцо Оливо (Аргентина) — 6:2 6:3 6:2

Денис Истомин (Узбекистан) — Иван Додиг (Хорватия) — 6:1 6:4 3:6 7:5

Гаэль Монфис (Франция) — Иржи Веселы (Чехия) — 6:2 6:3 6:2

Фабио Фоньини (Италия) — Фелисиано Лопес (Испания) — 7:5 6:3 7:5

Бенуа Пэр (Франция) — Томми Хаас (Германия) — 7:6 6:4, отказ

Давид Феррер (Испания) — Омар Ясика (Австралия) — 6:3 6:0 6:2

Григор Димитров (Болгария) — Кристофер О'Коннелл (Австралия) — 7:6 6:3 6:3