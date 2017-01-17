Хорват и аргентинец в матче-марафоне обновили сразу два рекорда AusOpen

Сама встреча продолжалась 5 часов 14 минут и завершилась победой Карловича — 6:7 (6-8), 3:6, 7:5, 6:2, 22:20. Здесь теннисисты обновили рекорд AusOpen по количеству геймов в решающем пятом сете — 42! Предыдущее достижение принадлежало американцу Энди Роддику и марокканцу Юнесу Эль-Айнауи, которые пятый сет завершили со счетом 21:19 в пользу представителя США.
Кроме того, хорват установил рекорд Australian Open по эйсам — 75, намного превзойдя прежнее достижение, принадлежавшее шведу Йоахиму Юханссону (51).
Могли теннисисты сегодня обновить и третий рекорд — по продолжительности матча на турнире в Мельбурне, но для этого им еще надо было провести на корте 40 минут. Пока здесь первенство остается за финалом 2012 года, в которой серб Новак Джокович обыграл испанца Рафаэля Надаля (5:7, 6:4, 6:2, 6:7, 7:5) за 5 часов 53 минуты.
Помимо ветерана Карловича вышли во второй круг лидер рейтинга АТР серб Новак Джокович и экс-первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, канадец Милош Раонич и испанец Давид Феррер, болгарин григор Димитров и француз Гаэль Монфис.
В женском разряде многократная чемпионка AusOpen вторая ракетка мира американка Серена Уильямс на старте турнира в двух партиях переиграла швейцарку Белинду Бенчич. Свои матчи также выиграли экс-первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки, полька Агнешка Радванска, словачка Доминика Цибулкова.
17 января. 1/64 финала
Женщины
Алена Остапенко (Латвия) — Чжу Линь (Китай) — 6:4 6:0
Юлия Путинцева (Казахстан) — Лара Аррубаррена (Испания) — 7:6 7:6
Дарья Гаврилова (Австралия) — Наоми Броади (Великобритания) — 3:6 6:4 7:5
Ана Конюх (Хорватия) — Кристина Младенович (Франция) — 6:4 6:2
Данка Ковинич (Черногория) — Сайсай Чжэн (Китай) — 6:0 6:4
Тимеа Бачински (Швейцария) — Камила Джорджи (Италия) — 6:4 3:6 7:5
Мэнди Минелла (Люксембург) — Магда Линетт (Польша) — 7:5 6:4
Дженнифер Брэди (США) — Марина Заневская (Украина) — 6:3 6:2
Хизер Уотсон (Великобритания) — Саманта Стосур (Австралия) — 6:3 3:6 6:0
Ализе Корне (Франция) — Миртий Жорж (Франция) — 6:3 4:6 6:1
Мария Саккари (Греция) — Анетт Контавейт (Эстония) — 6:0 6:4
Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия) — Ван Цян (Китай) — 4:6 6:3 6:4
Доминика Цибулкова (Словакия) — Дениса Аллертова (Чехия) — 7:5 6:2
Агнешка Радванска (Польша) — Цветана Пиронкова (Болгария) — 6:1 4:6 6:1
Су-Вэй Се (Тайвань) — Карин Кнапп (Италия) — 6:3 2:0, отказ
Сара Эррани (Италия) — Риса Одзаки (Япония) — 7:5 6:1
Каролин Возняцки (Дания) — Арина Родионова (Австралия) — 6:1 6:2
Донна Векич (Хорватия) — Лизетт Кабрера (Австралия) — 7:5 6:2
Наоми Осака (Япония) — Люксика Кумхум (Таиланд) — 6:7 6:4 7:5
Йоханна Конта (Великобритания) — Кирстен Флипкенс (Бельгия) — 7:5 6:2
Андреа Петкович (Германия) — Кайла Дэй (США) — 6:3 6:2
Осиан Додин (Франция) — Чагла Буюкакчай (Турция) — 7:5 6:7 6:2
Каролин Гарсия (Франция) — Катерина Бондаренко (Украина) — 7:6 6:4
Николь Гиббс (США) — Тимеа Бабош (Венгрия) — 7:6 6:4
Ирина Фалкони (США) — Синьюнь Хань (Китай) — 6:1 7:5
Люция Шафаржова (Чехия) — Янина Викмайер (Бельгия) — 3:6 7:6 6:1
Серена Уильямс (США) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 6:4 6:3
Мужчины
Радек Штепанек (Чехия) — Дмитрий Турсунов (Россия) — 6:2 7:6 6:3
Маркос Багдатис (Кипр) — Михаил Южный (Россия) — 6:3 3:0, отказ
Эрнесто Эскобедо (США) — Даниил Медведев (Россия) — 7:5 4:6 7:6 6:1
Новак Джокович (Сербия) — Фернандо Вердаско (Испания) — 6:1 7:6 6:2
Рафаэль Надаль (Испания) — Флориан Майер (Германия) — 6:3 6:4 6:4
Александр Зверев (Германия) — Робин Хаасе (Голландия) — 6:2 3:6 5:7 6:3 6:2
Жиль Симон (Франция) — Майкл Ммо (США) — 6:1 6:3 6:3
Филипп Кольшрайбер (Германия) — Николоз Басилашвили (Грузия) — 6:4 3:6 7:6 6:4
Дональд Янг (США) — Томас Фаббиано (Италия) — 6:4 7:6 6:4
Рожерио Дутра да Сильва (Бразилия) — Джаред Дональдсон (США) — 3:6 0:6 6:1 6:4 6:4
Карлос Берлок (Аргентина) — Раду Албот (Молдова) — 6:4 7:6 5:7 7:6
Йошихито Нишиока (Япония) — Алекс Болт (Австралия) — 6:4 1:6 6:2 6:4
Давид Гоффен (Бельгия) — Рейлли Опелка (США) — 6:4 4:6 6:2 4:6 6:4
Фрэнсис Тиафу (США) — Михаил Кукушкин (Казахстан) — 6:1 6:7 6:3 6:2
Пабло Каррено-Буста (Испания) — Питер Полански (Канада) — 6:0 3:6 3:6 6:2 3:0, отказ
Милош Раонич (Канада) — Дастин Браун (Германия) — 6:3 6:4 6:2
Кайл Эдмунд (Великобритания) — Сантьяго Жиралдо (Колумбия) — 6:2 7:5 6:3
Александр Долгополов (Украина) — Борна Чорич (Хорватия) — 6:3 6:4 3:6 7:6
Доминик Тим (Австрия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 4:6 6:4 6:4 6:3
Ришар Гаске (Франция) — Блейк Мотт (Австралия) — 6:4 6:4 6:2
Джордан Томпсон (Австралия) — Жоао Соуза (Португалия) — 6:7 4:6 6:3 6:2 6:1
Жиль Мюллер (Люксембург) — Тэйлор Фриц (США) — 7:6 7:6 6:3
Иво Карлович (Хорватия) — Орасио Себальос (Аргентина) — 6:7 3:6 7:5 6:2 22:20
Эндрю Уиттингтон (Австралия) — Адам Павлашек (Чехия) — 6:4 4:6 6:2 6:3
Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Гидо Пелья (Аргентина)- 6:3 6:1 6:1
Хен Чон (Южная Корея) — Ренцо Оливо (Аргентина) — 6:2 6:3 6:2
Денис Истомин (Узбекистан) — Иван Додиг (Хорватия) — 6:1 6:4 3:6 7:5
Гаэль Монфис (Франция) — Иржи Веселы (Чехия) — 6:2 6:3 6:2
Фабио Фоньини (Италия) — Фелисиано Лопес (Испания) — 7:5 6:3 7:5
Бенуа Пэр (Франция) — Томми Хаас (Германия) — 7:6 6:4, отказ
Давид Феррер (Испания) — Омар Ясика (Австралия) — 6:3 6:0 6:2
Григор Димитров (Болгария) — Кристофер О'Коннелл (Австралия) — 7:6 6:3 6:3