Хоккеисты "Салавата" накануне игры плей-офф основательно "накачались" пивом

Вместо скромного ужина в гостинице ряд игроков "Салавата" (капитан команды Игорь Григоренко, а также Александр Логинов, Захар Арзамасцев, Кирилл Капризов, Денис Паршин и еще несколько человек) пошли в ресторан. Несмотря на то что в пятницу команду ожидала важная вторая игра серии плей-офф, хоккеисты уфимского клуба не отказали себе в удовольствии выпить пива (ФОТО).

Заметим, что от пива в тот вечер накануне важнейшего матча не стал отказываться ни один из игроков. Правда, талантливый Капризов, к примеру, ограничился одним бокалом, а вот капитан "Салавата" Григоренко осилил несколько литров и был, как говорят очевидцы, самым захмелевшим в компании.

Второй матч также завершился победой "Ак Барса" (2:1), который теперь ведет в серии 2-0. Что касается Григоренко, то он "отметился" в этом поединке только 10-минутным удалением за "недисциплинированное поведение" и отыграл всего 12 минут.