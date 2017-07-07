Хоккеистки сборной США снялись обнаженными для журнала

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rus.DELFI.lv
пятница, 7 июля 2017 г. 12:30
Хоккеистки женской сборной США приняли участие в фотосессии для журнала ESPN Body, сообщает Gazeta.ru.
© Reuters / Scanpix

В съемках обнаженными приняли участие 30-летняя Кейси Беллами, 25-летняя Алекс Ригсби, 26-летняя Брайанна Декер, 29-летняя Меган Дагган, 28-летние Джослин Ламуре-Дэвидсон и Моника Ламуре-Морандо.

Never would I have imagined that I would someday have the opportunity to bare it all in the @espn Body Issue, and I am extremely proud to do so next to these women. #StrongIsBeautiful 💪🏼

A post shared by Alex Rigsby (@arigs33) on Jul 5, 2017 at 8:04am PDT

Behind the scenes and a glass of wine to warm up!

A post shared by Jocelyne Lamoureux-Davidson (@jocelyneusa17) on Jul 5, 2017 at 4:55pm PDT

#StongIsBeautfiul pics are out with these amazing women! @espnmag #bodyissue2017

A post shared by Jocelyne Lamoureux-Davidson (@jocelyneusa17) on Jul 5, 2017 at 7:22am PDT

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