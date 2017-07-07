Хоккеистки сборной США снялись обнаженными для журнала

На "Уимблдоне" сыграны все матчи второго круга. В женском разряде пятый год подряд не может попасть в 1/16 финала чешка Каролина Плишкова: третья ракетка мира уступила словачке Магдалене Рыбариковой, но по-прежнему сохраняет шансы на звание первой ракетки мира .
35-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер, вышедший во второй круг "Уимблдона" после того, как украинец Александр Долгополов снялся по ходу матча, выиграл 85-й матч на этом турнире. Федерер обошел американца Джимми Коннорса и стал единоличным лидером по количеству побед на кортах "Уимблдона".
В Санкт-Петербурге состоялся финал Кубка конфедераций по футболу между сборными Германии и Чили. Немцы под руководством Йоахима Лева одержали победу со счетом 1:0 и впервые в истории выиграли этот трофей.