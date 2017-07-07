Хоккеистки сборной США снялись обнаженными для журнала Хоккеистки женской сборной США приняли участие в фотосессии для журнала ESPN Body, сообщает Gazeta.ru.

Уимблдон: Плишкова вылетела в 1/32 финала, но сохраняет шансы на №1 На "Уимблдоне" сыграны все матчи второго круга. В женском разряде пятый год подряд не может попасть в 1/16 финала чешка Каролина Плишкова: третья ракетка мира уступила словачке Магдалене Рыбариковой, но по-прежнему сохраняет шансы на звание первой ракетки мира .

Федерер — новый лидер по победам на "Уимблдоне" 35-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер, вышедший во второй круг "Уимблдона" после того, как украинец Александр Долгополов снялся по ходу матча, выиграл 85-й матч на этом турнире. Федерер обошел американца Джимми Коннорса и стал единоличным лидером по количеству побед на кортах "Уимблдона".

Россиянин Медведев на старте "Уимблдона" сенсационно обыграл Вавринку В первый же день "Уимблдона" состоялась сенсация: 21-летний российский теннисист Даниил Медведев обыграл третью ракетку мира Стэна Вавринку из Швейцарии — 6:4, 3:6, 6:4, 6:1.