Хингис в паре с Марреем завоевала 23-й титул "Большого шлема"

rus.DELFI.lv
понедельник, 17 июля 2017 г. 10:11
Британец Джейми Маррей (старший брат Энди Маррея) и швейцарка Мартина Хингис стали чемпионами "Уимблдона" в миксте. В финале они обыграли прошлогодних чемпионов финна Хенри Континена и британку Хизер Уотсон.
© AFP / Scanpix

Маррей и Хингис на "Уимблдоне" были посеяны под первым номером. За весь турнир (5 матчей) британско-швейцарский дуэт не проиграл ни одного сета. В финале они справились с Континеном и Уотсон за час и 10 минут.

Для 31-летнего Маррея этот титул стал четвертым "Шлемом" (два парных, два микста), а для 36-летней Хингис — 23-м (пять одиночных, 12 парных, шесть микстов).

16 июля. Смешанный разряд. Финал

Джейми Маррей (Великобритания) / Мартина Хингис (Швейцария), 1 — Хенри Континен (Финляндия) / Хизер Уотсон (Великобритания) — 6:4 6:4

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