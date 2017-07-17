Хингис в паре с Марреем завоевала 23-й титул "Большого шлема"

Британец Джейми Маррей (старший брат Энди Маррея) и швейцарка Мартина Хингис стали чемпионами "Уимблдона" в миксте. В финале они обыграли прошлогодних чемпионов финна Хенри Континена и британку Хизер Уотсон.

Маррей и Хингис на "Уимблдоне" были посеяны под первым номером. За весь турнир (5 матчей) британско-швейцарский дуэт не проиграл ни одного сета. В финале они справились с Континеном и Уотсон за час и 10 минут.

Для 31-летнего Маррея этот титул стал четвертым "Шлемом" (два парных, два микста), а для 36-летней Хингис — 23-м (пять одиночных, 12 парных, шесть микстов).

16 июля. Смешанный разряд. Финал

Джейми Маррей (Великобритания) / Мартина Хингис (Швейцария), 1 — Хенри Континен (Финляндия) / Хизер Уотсон (Великобритания) — 6:4 6:4