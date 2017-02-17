Хет-трики Ибрагимовича и Джеко, в Варшаве судьи не увидели гола "Аякса"

В первых матчах 1/16 финала футбольной Лиги Европы было зафиксировано два хет-трика, а один гол в Варшаве испанская бригада судей во главе с Давидом Фернандесом Борбалана так и не разглядела.

"Рома" на удивление легко в гостях разгромила крепкий испанский "Вильярреал" (4:0). Хет-трик здесь на свой счет записал боснийский форвард Джеко.

В Манчестере встретились братья Погба — Поль и Флорентин. Клуб младшего брата выиграл эту встречу у "Сент-Этьена" — 3:0, а все три мяча в ворота французской команды отправил бомбардир "МЮ" Златан Ибрагимович.

Бельгийский "Гент" довольно неожиданно обыграл дома лондонский "Тоттенхэм" — 1:0. С таким же минимальным перевесом донецкий "Шахтер" добыл победу в Виго над "Сельтой".

Отметим еще матч в Варшаве, где "Легия" принимала амстердамский "Аякс". В матче хватало голевых моментов и даже один раз мяч пересек линию ворот после удара капитана голландского клуба Дэви Классена, только вот арбитры этого не увидели (см.видео ниже). В итоге была зафиксирована нулевая ничья.

Ответный матчи 1/16 финала пройдут 22-23 февраля.

Лига Европы-2016/17. 1/16 финала (первые матчи):

Гент Бельгия — Тоттенхэм Англия 1:0 (0:0)

Гол: Пербе (59)

Гент: Калинич, Жиго, Митрович, Асаре (Гершон, 80), Фоке, Деягере, Эсити, Сайеф, Саймон (Калу, 74), Миличевич, Пербе (Кулибали, 75).

Тоттенхэм: Льорис, Уокер, Алдервейрелд, Дайер, Дэвис, Уинкс (Эриксен, 80), Ваньяма, Дембеле (Сон Хын Мин, 68), Сиссоко (Нкуду, 71), Кейн, Алли.

Сельта Испания — Шахтер Украина 0:1 (0:1)

Гол: Бланко Лещук (26)

Сельта: Альварес, Мальо, Кабраль, Ронкалья, Кастро, Васс, Радоя (Хосабед, 74), Эрнандес, Аспас, Гвидетти (Росси, 84), Бонгонда (Систо, 58).

Шахтер: Пятов, Срна, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Марлос (Азеведо, 90), Малышев, Фред, Тайсон (Бернард, 84), Дентиньо (Коваленко, 46), Бланко Лещук.

Предупреждения: Ордец (40), Тайсон (45), Срна (45), Радоя (67), Васс (71), Аспас (75), Малышев (75), Ракицкий (81).

АЗ Алкмар Голландия — Лион Франция 1:4 (0:2)

Голы: Джаанбахш (68-пен.) — Тузар (26), Ляказетт (45+2, 57), Ферри (90+5)

Астра Румыния — Генк Бельгия 2:2 (1:1)

Голы: Будеску (43), Сето (90) — Кастань (25), Троссард (83)

Олимпиакос Греция — Османлыспор Турция 0:0

Удаление: Бруно Вианна (Олс, 74).

Боруссия М Германия — Фиорентина Италия 0:1 (0:1)

Гол: Бернардески (44)

Лудогорец Болгария — Копенгаген Дания 1:2 (0:1)

Голы: Кешерю (81) — Абель (2-авт.), Туту (53)

Удаление: Грегуш (К, 90+6).

ПАОК Греция — Шальке-04 Германия 0:3 (0:1)

Голы: Бургшталлер (27), Майер (82), Хунтелар (90)

Хапоэль Беер-Шева Израиль — Бешикташ Турция 1:3 (1:1)

Голы: Барда (44) — Вильям (42), Тосун (60), Хатчинсон (90)

Манчестер Юнайтед Англия — Сент-Этьен Франция 3:0 (1:0)

Голы: Ибрагимович (15, 75, 88-пен.)

МЮ: Ромеро, Валенсия, Смоллинг, Байи, Блинд, Эррера, Феллайни (Лингард, 46), Погба, Мата (Рэшфорд, 70), Марсьяль (Янг, 85), Ибрагимович.

С-Э: Рюффье, Теофиль-Катрин, Погба (Берич, 79), Малькюи, Перрен, Амума, Верету, Севе, Жорже Интима (Ру, 65), Монне-Паке, Пажо (Сельнэс, 72).

Легия Польша — Аякс Голландия 0:0

Легия: Маляж, Домбровски, Глоушек, Брозь, Паздан, Копчиньски, Йодловец, Оджиджа-Офоэ (Хямяляйнен, 82), Радович, Казаишвили (Гильерме, 59), Нецид (Кухарчик, 58).

Аякс: Онана, Виргевер, Санчес, Тете, Зиеш (ван де Бек, 81), Синкгравен, Шене, Классен, Юнес, Траоре (Клюйверт, 73; Вестерманн, 86), Дольберг.

Предупреждения: Брозь (63), Радович (70), Тете (71), Классен (84).

Удаление: Тете (84).



Атлетик Испания — АПОЭЛ Кипр 3:2 (1:1)

Голы: Меркис (38-авт.), Адурис (61), Иньяки Уильямс (72) — Эфрем (36), Янниотас (89)

Вильярреал Испания — Рома Италия 0:4 (0:1)

Голы: Эмерсон (32), Джеко (65, 79, 86)

Вильярреал: Асенхо, Мусаккьо, Коста, Марио Гаспар, Руис, Сориано, Тригерос, Кастильехо (Черышев, 67), Дос Сантос, Сансоне (Борре, 82), Бакамбу (Адриан, 65).

Рома: Алиссон, Фасио, Рюдигер (Жезус, 71), Эмерсон, Манолас, Наингголан (Паредес, 90), де Росси, Эль-Шаарави (Салах, 62), Стротман, Бруно Перес, Джеко.