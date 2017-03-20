Хет-трик выводит Кросби на первое место в гонке бомбардиров

Счет открыл на 17-й минуте матча Патрик Хернквист и сделал это очень эффектно, отправив шайбу с лета в цель после навесной передачи через ворота от Фила Кессела.

⚾️ 🎶 Take me out to the ball game.

Take me out with the crowd.

Buy me some peanuts and Cracker Jack.

I don't care if I never get back.🎶 ⚾️ pic.twitter.com/GnXAX7rFMX— Pittsburgh Penguins (@penguins) March 19, 2017

Три следующих шайбы в течение десяти минут с небольшим в ворота Джеймса Раймера отправил Сидни Кросби. Тем самым он довел счет своих голов в чемпионате до 40 и обошел по дополнительным показателям в споре лучших бомбардиров сезона Конора Макдэвида из "Эдмонтон Ойлерз" (у обоих по 80 очков, но молодой "нефтяник" отличился только 25 раз).

В этом матче зафиксировано и другое достижение: форвард "Флориды" Яромир Ягр провел в лиге 1700 матч и стал четвертым по этому показателю хоккеистом НХЛ после Горди Хоу, Марка Мессье и Рона Фрэнсиса. В активе 45-летнего чеха за это время 1907 (763+1144) очков, в этом сезоне Ягр набрал 39 (14+25) очков в 71 игре.

НХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат



Питтсбург Пингвинз — Флорида Пантерз 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

1:0 — Хернквист (Кессел, Каллен) — 16:14 (5x5)

2:0 — Кросби (Гюнцель, Шири) — 34:15 (5x5)

3:0 — Кросби (Гюнцель, Шири) — 36:07 (5x5)

4:0 — Кросби (Гюнцель, Шири) — 45:00 (5x5).