Хет-трик выводит Кросби на первое место в гонке бомбардиров

rus.DELFI.lv
понедельник, 20 марта 2017 г. 12:24
"Питтсбург Пингвинз" на домашней арене одержал уверенную победу в матче чемпионата НХЛ с "Флоридой Пантерз" (4:0), а капитан команды Сидни Кросби оформил хет-трик и первым в сезоне забросил 40 шайб.
© AP / Scanpix

Счет открыл на 17-й минуте матча Патрик Хернквист и сделал это очень эффектно, отправив шайбу с лета в цель после навесной передачи через ворота от Фила Кессела.

Три следующих шайбы в течение десяти минут с небольшим в ворота Джеймса Раймера отправил Сидни Кросби. Тем самым он довел счет своих голов в чемпионате до 40 и обошел по дополнительным показателям в споре лучших бомбардиров сезона Конора Макдэвида из "Эдмонтон Ойлерз" (у обоих по 80 очков, но молодой "нефтяник" отличился только 25 раз).

В этом матче зафиксировано и другое достижение: форвард "Флориды" Яромир Ягр провел в лиге 1700 матч и стал четвертым по этому показателю хоккеистом НХЛ после Горди Хоу, Марка Мессье и Рона Фрэнсиса. В активе 45-летнего чеха за это время 1907 (763+1144) очков, в этом сезоне Ягр набрал 39 (14+25) очков в 71 игре.

НХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат

Питтсбург Пингвинз — Флорида Пантерз 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
1:0 — Хернквист (Кессел, Каллен) — 16:14 (5x5)
2:0 — Кросби (Гюнцель, Шири) — 34:15 (5x5)
3:0 — Кросби (Гюнцель, Шири) — 36:07 (5x5)
4:0 — Кросби (Гюнцель, Шири) — 45:00 (5x5).

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Спорт в мире

Хет-трик выводит Кросби на первое место в гонке бомбардиров

Хет-трик выводит Кросби на первое место в гонке бомбардиров
"Питтсбург Пингвинз" на домашней арене одержал уверенную победу в матче чемпионата НХЛ с "Флоридой Пантерз" (4:0), а капитан команды Сидни Кросби оформил хет-трик и первым в сезоне забросил 40 шайб.

"Барса" дожала оставшуюся вдесятером "Валенсию" и потеряла Месси

Lionelis Messi
В чемпионате Испании по футболу прошли матчи 28-го тура. Главные претенденты на золото — мадридский "Реал" и "Барселона" — сумели избежать потери очков, а вот идущая третьей "Севилья" уступила "Атлетико" и подпустила к себе "матрасников" совсем близко.

Определился последний полуфиналист Кубка Гагарина

Определился последний полуфиналист Кубка Гагарина
Сегодня стал известен последний полуфиналист розыгрыша Кубка Гагарина-2017. Им стал казанский "Ак Барс", уверенно обыгравший в шестом матче серии плей-офф омский "Авангард".

Непобедимый боксер из Казахстана защитил в Нью-Йорке все титулы (1)

Genadijus Golovkinas
34-летний чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBC и IBO в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин одержал в Нью-Йорке победу над американцем Дэниелом Джейкобсом (32-2, 29 КО) и защитил все титулы.

Шарапова рассказала, что мешает ей завести детей (7)

Marija Šarapova Meksikoje
По-прежнему отбывающая дисквалификацию за употребление допинга российская теннисистка Мария Шарапова в интервью журналу Vogue выразила желание завести детей.
Facebook друзья
Rambler's Top100