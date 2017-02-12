Хет-трик Капризова принес России победу над "Тре Крунур" в Гетеборге

Сборная России под руководством Олега Знарка и Харийса Витолиньша одержала сегодня вторую победу в рамках этапа хоккейного Евротура — Шведские игры-2017, а главным героем матча стал Кирилл Капризов.

19-летний нападающий уфимского "Салавата Юлаева" не только открыл счет своим голам за национальную команду, но и оформил сразу хет-трик. На 15-й минуте первого периода он реализовал большинство. Правда, уже через пару минут шведы также реализовали лишнего благодаря голу Оскара Фантенберга, и тут же россияне спустя пять секунд ответили своим. Отличился Максим Карпов — 2:1.

Минимальный перевес российской команды держался до конца второй трети, пока Александер Бергстрем снова не реализовал большинство. Однако вновь прошел очень короткий промежуток времени и Капризов сделал счет 3:2.

Как оказалось, эта шайба стала победной для команды Знарка, а Капризов в середине третьего периода забросил свою третью шайбу и установил окончательный результат — 4:2.

В другом поединке дня сборная Чехии разгромила финнов — 7:1. Петр Голик и Лукаш Радил оформили по дублю.

Евротур-2016/17. Шведские игры.

Швеция — Россия 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

0:1 — Капризов (Голышев) — 14:18 (5x4)

1:1 — Фантенберг (Бергстрем) — 16:22 (5x4)

1:2 — Карпов (Мусин, Рыков) — 16:27 (5x5)

2:2 — Бергстрем (Фантенберг) — 39:00 (5x4)

2:3 — Капризов (Голышев) — 39:38 (5x5)

2:4 — Капризов (Ткачев, Береглазов) — 47:56 (5x3)

Броски: 45 — 22

Вратари: Линдбек — Сорокин

Штраф: 35 — 16.

Финляндия — Чехия 1:7 (0:2, 0:2, 1:3)

0:1 — Радил (Кемпф, Коварж) — 12:11 (5x5)

0:2 — Вондрка (Радил, Полашек) — 14:25 (5x5)

0:3 — Бирнер — 21:45 (5x5)

0:4 — Кашпар (Зогорна) — 38:11 (4x5)

1:4 — Эркиньюнтти (Савинайнен) — 45:40 (5x3)

1:5 — Ржепик (Голик, Рутта) — 48:47 (5x4)

1:6 — Голик — 57:20 (5x4)

1:7 — Радил (Коварж) — 59:10 (5x5)

Броски: 22 — 33

Вратари: Метсола — Францоуз

Штраф: 4 — 10.

11 февраля. Гетеборг. "Скандинавиум". 1 468 зрителей.