Хэмилтон выиграл квалификацию в Барселоне, Квят — худший

Британский пилот Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации в Барселоне к Гран-при Испании. Пилот "Мерседеса" на 51 тысячных секунды оказался быстрее немца Себачтьяна Феттеля на "Феррари".

Третий результат в квалификации показал финн Валттери Боттас ("Мерседес"), четвертый — финн Кими Райкконен ("Феррари"), пятое и шестое — "Ред Булл" под управлением Макса Ферстаппена и Даниэля Риккардо.

Худшим, 20-м, в квалификации оказался россиянин Даниил Квят. Тогда как его напарник по "Торо Россо" испанец Карлос Сайнс будет стартовать 12-м.

Гран-при Испании. Барселона-Каталония, Монмело

Квалификация

Пилот Команда Q1 Q2 Q3

1 Льюис Хэмилтон "Мерседес" 1.20,511 1.20,210 1.19,149

2 Себастьян Феттель "Феррари" 1.20,939 1.20,295 1.19,200

3 Валттери Боттас "Мерседес" 1.20,991 1.20,300 1.19,373

4 Кими Райкконен "Феррари" 1.20,742 1.20,621 1.19,439

5 Макс Ферстаппен "Ред Булл" 1.21,430 1.20,722 1.19,706

6 Даниэль Риккардо "Ред Булл" 1.21,704 1.20,855 1.20,175

7 Фернандо Алонсо "Макларен" 1.22,015 1.21,251 1.21,048

8 Серхио Перес "Форс-Индия" 1.21,998 1.21,239 1.21,070

9 Фелипе Масса "Уильямс" 1.22,138 1.21,222 1.21,232

10 Эстебан Окон "Форс-Индия" 1.21,901 1.21,148 1.21,272

11 Кевин Магнуссен "Хаас" 1.21,945 1.21,329

12 Карлос Сайнс "Торо Россо" 1.21,941 1.21,371

13 Нико Хюлькенберг "Рено" 1.22,091 1.21,397

14 Ромен Грожан "Хаас" 1.21,822 1.21,517

15 Паскаль Верляйн "Заубер" 1.22,327 1.21,803

16 Маркус Эрикссон "Заубер" 1.22,232

17 Джолион Палмер "Рено" 1.22,401

18 Ланс Стролл "Уильямс" 1.22,411

19 Стоффель Вандорн "Макларен" 1.22,532

20 Даниил Квят "Торо Россо" 1.22,746