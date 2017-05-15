Хэмилтон выиграл Гран-при Испании и сократил отставание от Феттеля

Британец Льюис Хэмилтон на "Мерседесе" стал победителем пятого этапа чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Испании в Барселоне. В общем зачете Хэмилтон сократил отставание от немца Себастьяна Феттеля до шести очков.

На старте гонки Феттель опередил обладателя поула Хэмилтона и возглавил гонку, а в борьбе за третье место произошел контакт между болидами Райкконена ("Феррари"), Ферстаппена ("Ред Булл") и Боттаса ("Мерседес"). Для Райкконена гонка на этом завершилась, а вот Боттас стал третьим.

Феттель посетил боксы на 14-м круге, Хэмилтон — на 21-м, и между ними был просвет в 7 секунд. При этом впереди Феттеля оказался Боттас. Немец потратил время, чтобы пройти финна, тогда как тот кругом позже без борьбы пропустил своего напарника британца.

На середине дистанции Хэмилтон перешел на "софт", через круг боксы посетил Феттель, и сразу его атаковал британец. С большим трудом лидер "Феррари" удержался на первом месте, но давление пилота "Мерседеса" продолжалось. На 39-м круге задымился второй "Мерседес" — Боттас был вынужден сойти, а третья позиция перешла к Риккардо.

В первом повороте 44-го круга Хэмилтон провел очередную атаку и сумел опередить Феттеля. За последующие 20 кругов разрыв между ними стабильно держался в пределах 3-5 секунд и больше до реальных атак дело не дошло.

Хэмилтон одержал вторую победу в сезоне и теперь имеет 98 очков против 104 очков у Феттеля.

Гран-при Испании. Барселона-Каталония, Монмело

Гонка

Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 66 кругов

Себастьян Феттель ("Феррари") +3,490 сек

Даниэль Риккардо ("Ред Булл") +75,820

Серхио Перес ("Форс-Индия") +1 круг

Эстебан Окон ("Форс-Индия") +1 круг

Нико Хюлькенберг ("Рено") +1 круг

Паскаль Верляйн ("Заубер") +1 круг

Карлос Сайнс-младший ("Торо Россо") +1 круг

Даниил Квят ("Торо Россо") +1 круг

Ромен Грожан ("Хаас") +1 круг

Маркус Эрикссон ("Заубер") +2 круга

Фернандо Алонсо ("Макларен") +2 круга

Фелипе Масса ("Уильямс") +2 круга

Кевин Магнуссен ("Хаас") +1 круг

Джолион Палмер ("Рено") +2 круга

Ланс Стролл ("Уильямс") +2 круга

Сошли

Валттери Боттас ("Мерседес")

Стоффель Вандорн ("Макларен")

Макс Ферстаппен ("Ред Булл")

Кими Райкконен ("Феррари")

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Личный зачет

Себастьян Феттель — 104 очка

Льюис Хэмилтон — 98

Валттери Боттас — 63

Кими Райкконен — 49

Даниэль Риккардо — 37

Макс Ферстаппен — 35

Серхио Перес — 34

Эстебан Окон — 19

Фелипе Масса — 18

Карлос Сайнс-младший — 17

Нико Хюлькенберг — 14

Ромен Грожан — 5

Кевин Магнуссен — 4

Паскаль Верляйн — 4

Даниил Квят — 4

Кубок конструкторов

"Мерседес" — 161 очко

"Феррари" — 153

"Ред Булл" — 72

"Форс-Индия" — 53

"Торо Россо" — 21

"Уильямс" — 18

"Рено" — 14

"Хаас" — 9

"Заубер" — 4